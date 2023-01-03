フォルダーのコンテキストメニューにある「アクセスを許可する」は、ネットワーク経由のファイル・フォルダー共有を目的とする「共有」タブを呼び出す機能だ（詳細は過去記事を参照）。

  • フォルダーのコンテキストメニューから「アクセスを許可する」→「詳細な共有」と順にクリック／タップ（環境によっては「アクセスを削除する」「特定のユーザー」が現れる）

  • するとプロパティダイアログの「共有」タブがアクティブな状態で開く

Windowsのネットワーク共有は便利な機能ながらも、ローカルアカウントとMicrosoftアカウントが混合する現状と、デバイスをまたいだ共有機能を踏まえると、万人受けする機能とはいいにくい。そこでコンテキストメニューから取り除くことにした。

  • 「Win」+「X」キー→「A」キーと順に押すか、スタートを右クリック／長押しし、「ターミナル(管理者)」をクリック／タップする

  • Windows PowerShellのプロンプトに下記内容をコピー＆ペーストして「Enter」キーを押す

reg delete "HKCR\*\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing" /f reg delete "HKCR\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing" /f reg delete "HKCR\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing" /f

  • フォルダーのコンテキストメニューから「アクセスを許可する」が消えた

今回はファイルやフォルダーの「アクセスを許可する」を対象にしているが、ドライブならHKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\Sharingキー、ライブラリーフォルダーならHKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\background\shellex\ContextMenuHandlers\Sharingキーと、HKEY_CLASSES_ROOT\UserLibraryFolder\shellex\ContextMenuHandlers\Sharingキーも削除するとよい。

本連載におなじみの方なら、「アクセスを許可する」のGUIDが{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}なのはご存じかもしれない。筆者も最初にHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blockedキーに登録してみたがコンテキストメニューは変化せずだった。

正直、Windows 11 バージョン21H2の記憶はないものの、バージョン22H2でロジックが変化しているように感じる。前述のとおり「共有」タブはプロパティダイアログからアクセスできるので、必要性を感じないが、以下の内容でレジストリファイルを作成し、結合すれば復活する。

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing] @="{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing] @="{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing] @="{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"

阿久津良和

著者 : 阿久津良和

あくつよしかず

1972年生まれのITライター。PC総合誌やDOS/V専門誌、Windows専門誌など、各PC雑誌の編集部員を経たのちに独立。WindowsとLinuxをこよなく愛しつつ、PC関連の著書を多数手がける。近年はBtoCにとどまらず、BtoBソリューションの取材やインタビューが主戦場。休肝日を設けず日々飲み続けてきたが、γ-GTP値が急激に増加し、早急な対応を求められている。

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