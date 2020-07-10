「Windows 10ミニTips」は各回の作成時点で最新のWindows 10環境を使用しています。
サンドボックス起動時に任意のフォルダーを開く
WindowsサンドボックスはホストPCの安全性を担保したまま、マルウェア感染のリスクがあるファイルの動作検証を行える。そこでホストPCの保護を強化しながら、Windowsサンドボックス起動にダウンロードフォルダーを開くカスタマイズ方法を紹介したい。
以上で準備は完了だ。記述内容に関しては、第394回で紹介済みだが、今回はパフォーマンスを向上させるために仮想GPUを有効にし、ネットワークおよびクリップボードを無効にしている。その上でホストPCの「C:¥Users¥kaz¥Downloads」フォルダーを、Windowsサンドボックスの「C:¥Users¥WDAGUtilityAccount¥Downloads」フォルダーにマッピングし、Windowsサンドボックス起動直後に同フォルダーを開く仕組みにした。
wsbファイルはXML形式で記述するが、入力ミスなどがあるとWindowsサンドボックス起動時にエラーが発生する。0xc00cee3aエラーはシンタックスエラーなので、wsbファイルの記述内容を確認してほしい。
<Configuration>
<VGpu>Enable</VGpu>
<Networking>Disable</Networking>
<MappedFolders>
<MappedFolder>
<HostFolder>C:¥Users¥kaz¥Downloads</HostFolder>
<SandboxFolder>C:¥Users¥WDAGUtilityAccount¥Downloads</SandboxFolder>
<ReadOnly>true</ReadOnly>
</MappedFolder>
</MappedFolders>
<LogonCommand>
<Command>explorer.exe C:¥Users¥WDAGUtilityAccount¥Downloads</Command>
</LogonCommand>
<ClipboardRedirection>Disable</ClipboardRedirection>
</Configuration>