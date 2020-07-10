「Windows 10ミニTips」は各回の作成時点で最新のWindows 10環境を使用しています。

サンドボックス起動時に任意のフォルダーを開く

WindowsサンドボックスはホストPCの安全性を担保したまま、マルウェア感染のリスクがあるファイルの動作検証を行える。そこでホストPCの保護を強化しながら、Windowsサンドボックス起動にダウンロードフォルダーを開くカスタマイズ方法を紹介したい。

  • 「Win」+「R」キーを押して「ファイル名を指定して実行」を起動し、テキストボックスに「notepad」と入力して「OK」ボタンをクリック/タップする

  • 下記内容のコピー&ペーストし、6行目のダウンロードフォルダーに関する記述を自身の環境に合わせて変更。任意の「ファイル名.wsb」を入力して「保存」ボタンをクリック/タップする

以上で準備は完了だ。記述内容に関しては、第394回で紹介済みだが、今回はパフォーマンスを向上させるために仮想GPUを有効にし、ネットワークおよびクリップボードを無効にしている。その上でホストPCの「C:¥Users¥kaz¥Downloads」フォルダーを、Windowsサンドボックスの「C:¥Users¥WDAGUtilityAccount¥Downloads」フォルダーにマッピングし、Windowsサンドボックス起動直後に同フォルダーを開く仕組みにした。

  • 作成した拡張子「wsb」を持つファイルをダブルクリックすると、ホストPCのダウンロードフォルダーが開く

wsbファイルはXML形式で記述するが、入力ミスなどがあるとWindowsサンドボックス起動時にエラーが発生する。0xc00cee3aエラーはシンタックスエラーなので、wsbファイルの記述内容を確認してほしい。



<Configuration>

    <VGpu>Enable</VGpu>

    <Networking>Disable</Networking>

    <MappedFolders>

        <MappedFolder>

            <HostFolder>C:¥Users¥kaz¥Downloads</HostFolder>

            <SandboxFolder>C:¥Users¥WDAGUtilityAccount¥Downloads</SandboxFolder>

            <ReadOnly>true</ReadOnly>

        </MappedFolder>

    </MappedFolders>

    <LogonCommand>

        <Command>explorer.exe C:¥Users¥WDAGUtilityAccount¥Downloads</Command>

    </LogonCommand>

    <ClipboardRedirection>Disable</ClipboardRedirection>

</Configuration>

  • こちらはマッピングするフォルダーがない場合に発生する0x80070003エラー

著者 : 阿久津良和(あくつよしかず)

1972年生まれのITライター。PC総合誌やDOS/V専門誌、Windows専門誌など、各PC雑誌の編集部員を経たのちに独立。WindowsとLinuxをこよなく愛しつつ、PC関連の著書を多数手がける。近年はBtoCにとどまらず、BtoBソリューションの取材やインタビューが主戦場。休肝日を設けず日々飲み続けてきたが、γ-GTP値が急激に増加し、早急な対応を求められている。ご連絡は以下のサイト内設置したフォームからお願いいたします。
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