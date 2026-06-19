Microsoftは、Windows用にCoreutilsを一部改良して配布を開始した。これは「Coreutils for Windows」と呼ばれ、findやsortなどのWindowsが以前から持つコマンド名との衝突を考慮した移植版である。Coreutils for Windowsは、rustで記述されたuutilsのCoreUtilsをベースにしている。実は、CoreUtilsにもWindows用の実装があるが、前述のfindやsortコマンドの挙動が異なっている。Windowsのスタイルでの呼び出しは、Windows付属コマンドと同様の振る舞いを行い、それ以外のUnix的な利用では、Unixコマンド（本来のCoreUtils）の振る舞いをする。細かい違いなどに関しては、GitHubのリポジトリを見るか、さまざまなニュースサイトでも取り上げられているのでそちらを参照してほしい。

古い世代のユーザーは、こうしたUnixライクなコマンド群をCore Utilities（CoreUtils）ではなく「Software Tools」と呼ぶことがある。これは、同名の書籍に由来を持つ。

1976年ごろからベル研究所は、V6Unix（Unix Ver.6）を大学など、外部研究機関などへの配布を開始した。このため、多くの大学で、V6Unixをベースにしたオペレーティングシステムの研究や、派生オペレーティングシステムの開発が行われた。その意味で、当時のUnixユーザーにとって、V6UnixやV7Unixに搭載されたコマンド群が標準的なUnixの「貌」であった。

また、同じ頃、Unix開発者の一人、カーニハン（Brian Wilson Kernighan）は、Software Tools（邦訳 ソフトウェア作法）という書籍を共著し、Unixのコマンドのあり方を示した。V6Unixでは、Unixが持つパイプライン機能を使って、コマンドの出力を次のコマンドの入力に接続できた。このパイプラインを使うことで、コマンドを単機能化し、開発を容易にして、複雑な作業は、コマンドを組み合わせることで実現するという当時のUnixのコンセプトを提示したのである。

Linuxカーネルが登場したとき、それまでオープンソースとして開発されていた、Software ToolsあるいはV6Unixの標準コマンドなどを組み合わせて「ディストリビューション」が作られた。こうしたSoftware Toolsの多くはGNUプロジェクトの元で作られていた。2002年に、GNUは、Unixライクなコマンド群であるfileutilsやshellutils、textutilsをまとめてGNU CoreUtilsとした。

現在のLinuxに付属する多くのコマンドのベースになったV6UNIXなどは、現在では、後付けで「Research Unix」と呼ばれる。そもそも、最初に稼働したバージョンには名前さえなかった。オペレーティングシステムなど、多数の独立したプログラムファイルから構成されるソフトウェアの開発初期段階にありがちなこととして、個別のプログラムはバージョン管理されていても、全体としてのバージョン管理が簡単にしか行われていないことがある。

このため、Research Unixでは、マニュアル（manページ）のバージョンを元にバージョン管理が行われた。一般にマニュアルは、該当プログラムの挙動や引数形式などをまとめており、理論的には、プログラムに関する正しい情報を保持しているはずだからである。つまりV6Unixは、マニュアルのバージョンが6で、その仕様に準拠した機能を搭載しているUnixを指す。

V6 Unixには、Software Toolsのほかにもう1つの有名な書籍がある。「Lions' Commentary on UNIX 6th Edition」というもので、V6Unixカーネルのソースコードに注釈をつけたリストをまとめたものだ。これは、多くの大学でオペレーティングシステムの授業で使われたという。こうして、V6 Unixは、Unixの標準としての「貌」を持つようになった。

今回のタイトルネタは、1976年のテレビアニメ（および掲載マンガ）である「マシンハヤブサ（マシンハヤブサ - Wikipedia）」である。同作では、レースカーであるマシンハヤブサのエンジンが改良されV1からV5エンジンまで登場する。翌1977年がいわゆる「スーパーカーブーム」で、いくつものカーレスアニメが登場した。しかし、この作品は、そのちょっと前に放映され、スーパーカーというよりも、1967年の「マッハGoGoGo（マッハGoGoGo - Wikipedia）」の直系といえる。