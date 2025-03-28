PowerShell、Windows PowerShell（以後PowerShellと表記）に搭載されているPSReadLineは、キーボードショートカットに、PSReadLineの機能（メソッドや関数）を割り当てることができる。このとき、スクリプトブロックで割り当てを行うことができるので、いわゆるマクロを作ることができる。

このとき利用できる機能に関しては、「about_PSReadLine_Functions（PowerShell 7.5）」または「about_PSReadLine_Functions - PowerShell（Windows PowerShell 5.1）」を参照されたい。

キーボードショートカットの追加には、Set-PSReadLineKeyHandlerで行う。コマンド構文は、

Set-PSReadLineKeyHandler [-ScriptBlock] <ScriptBlock> [-BriefDescription <String>] [-Description <String>] [-Chord] <String[]> [-ViMode <ViMode>] [<CommonParameters>]

となっている。ここで、「-BriefDescription 」は、Get-PSReadlineKeyHandlerで「Function」プロパティとして表示される文字列。「[-Description ]」は、「Description」として表示される文字列だ。

具体的にマクロを定義してみよう。PowerShellでは、コマンドを実行したあと、特定のプロパティだけを取り出したい場合がある。特にワンライナーの一部で使う場合など、コマンド全体をカッコでくくって、ピリオドでプロパティ名を指定する記述を使う。つまり「command」を「(command).Property」という形式にすることが少なくない。このとき、行の先頭に開き括弧を入れる必要があり、少し面倒くさい。これをマクロで自動化してみよう。

仕様としては、コマンドラインの現在のカーソル位置に「).」を入れ、行の先頭に「(」を入れる。行末ではなくカーソル位置としたのは、後続のコマンドラインがあることを考慮したからだ。選択範囲があるなら、その先頭に「(」を入れ、その末尾に「).」を入れる。キー定義は、リスト01のようになる。

■リスト01

Set-PSReadLineKeyHandler -Chord Ctrl+Shift+b -BriefDescription "Macro" -Description "括弧で囲んでピリオドを付けるV4" -ScriptBlock { $start = $null $length=$null [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::GetSelectionState([ref]$start,[ref]$length) if( $start -eq -1) { $line = $null $cursor = $null [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::GetBufferState([ref]$line, [ref]$cursor) [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::SetCursorPosition(0) [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::Insert('(') [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::SetCursorPosition($cursor+1) } else { [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::SetCursorPosition($start) [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::Insert('(') [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::SetCursorPosition($start+$length+1) } [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::Insert(').') }

ここでは、キーボードショートカットとしてWindowsモード、Emacsモードのどちらでも衝突しない「Ctrl+Shift+b」を選んだ。ただし、このキーは、Get-PSReadLineKeyHandlerでは、「Ctrl+B」と表示されることに注意されたい。Get-PSReadLineKeyHandlerでは「Shift+b」を「B」と表し、Ctrl+bとCtrl+Bが区別されている。

スクリプトブロックを簡単に解説しよう。先頭にあるのは、3行目のGetSelectionStateで使うための変数。引数に指定した変数に値が入って戻ってくる。この関数で最初の引数（$start）は、選択範囲の開始位置を示すが、選択範囲がない場合には、-1が入る。5行目のif文はこれを判定している。

選択範囲がない場合、先頭に括弧を入れる。そのための処理が次の行から。GetBufferStateで現在のカーソル位置を取得している。

次の「SetCursorPosition(0)」で行（複数行可）の先頭にカーソルを移動させる。「Insert('(')」で先頭に開き括弧を挿入し、「SetCursorPosition($cursor+1)」で元の位置（先頭に括弧を挿入したので+１で1文字右に移動している）に戻る。

「else」の後は選択範囲がある場合の処理だ。ここでは選択範囲の先頭に「Insert('(')」で開き括弧を挿入し、SetCursorPosition($start+$length+1)で選択範囲の直後にカーソルを戻している。

どちらの場合も最後に「Insert(').')」で閉じ括弧とピリオドを付けている。

今回のタイトルネタは、ロバート・J・ソーヤー（Robert J. Sawyer）の「ターミナル・エクスペリメント」（ハヤカワ文庫SF。原題The Terminal Experiment,1995年）である。この作品、雑誌に掲載されていたときには、「Hobson's Choice」という題名だった。Hobson's Choiceとは、選択肢といいながら、受け入れるか、受け入れないかを選ばねばならず、受け入れないことは望ましくないため、実際には1つしか選択できない「選択肢」のことだ。Windowsにはcmd.exeや様々な言語のREPL、さらにはWSLのbashなど「シェル」や「シェル」らしいプログラムが多数ある。しかし、実際にシステム管理などのシェルとして使えるのはPowerShellだけしかない。