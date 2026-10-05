パナソニック ホールディングス（パナソニックHD）は、兵庫県神戸港の遊覧船ターミナル「かもめりあ」(中突堤中央ターミナル）に、ガラス型ペロブスカイト太陽電池を設置し、2026年9月24日からフィールド実証を開始した。

高さ900mm×幅1300mm、6mm＋6mmの合わせガラスを8枚、「かもめりあ」の施設正面入口に設置し、2029年3月まで稼働させる。

パナソニックHDのガラス型ペロブスカイト太陽電池

神戸港の波の揺らぎをモチーフにしたデザインを採用したグラデーションによるデザイン

パナソニックHDでは、神奈川県藤沢市のFujisawa サスティナブル・スマートタウン（Fujisawa SST）のモデルハウスや、大阪府門真市のパナソニック ホールディングス技術部門の研究拠点である「Technology CUBE」に、ガラス型ペロブスカイト太陽電池を設置しているほか、大阪・関西万博のパナソニックグループパビリオンにも展示した経緯があるが、公共の場で、多くの人が現物を見られる環境での設置は珍しい。西日本地域の公共施設では初めての取り組みになるという。

同社では、今回の取り組みを、ガラス型ペロブスカイト太陽電池のフィールド実証の第1弾と位置づけており、今後、フィールド実証の場を広げ、、設置工法、外観、発電能力を検証し、都市景観と調和する再生可能エネルギーの導入拡大を加速。多くの人が次世代太陽電池を見ることができるようにする考えだ。

なお、今回のフィールド実証は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が実施する2025年度「グリーンイノベーション基金事業／次世代型太陽電池の開発／次世代型太陽電池実証事業」において、パナソニックHDなどが採択された「ガラス型ペロブスカイト太陽電池の量産技術開発とフィールド実証」プロジェクトの一環として実施する。

ガラス型ペロブスカイト太陽電池を設置した「かめもりあ」は、神戸ポートタワーに隣接する遊覧船の旅客ターミナルで、神戸港を遊覧できる船が発着している。関西エリアのデートスポットのひとつとしても定着している場所だ。

設置したのは、多くの人が出入りする正面入口部分で、既存のガラスに後付けする形で施工。内側から、既存の柱に固定するための枠を増設し、そこにガラス型ペロブスカイト太陽電池をはめ込んだ構造としている。

多くの人が通る場所であるため、発電した電気の配線にも配慮したという。また、1枚あたり1300mmという横幅は、既設のガラスサイズに合わせた形に加工している。設置施工は、パナソニック環境エンジニアリングが行った。同社は、太陽光発電装置の施工などで実績がある。

また、神戸港の眺望を守りながら設置することを重視。高さ900mmの高さに抑えることで、視界を遮らないようにしたほか、パナソニック独自のインクジェット技術を活用することで、グラデーションを用いたデザインを採用している。

パナソニック ホールディングス 技術部門 ペロブスカイトPV事業推進室事業開発課 スペシャリストの久保田航平氏は、「現地での見え方を何度も確認し、設置する太陽電池の高さを調整した。また、神戸港の波の揺らぎをモチーフにしたデザインを採用しており、上方向に向けて透過性を高めている。この点でも景観に配慮している」という。

パナソニック ホールディングス 技術部門 ペロブスカイトPV事業推進室事業開発課 スペシャリストの久保田航平氏

パナソニックHDのガラス型ペロブスカイト太陽電池は、用途にあわせて、ミリ単位でのサイズ加工が可能であり、その特徴を生かして、今回の設置に最適なサイズとしている。 さらに、グラデーションのデザインを採用しても、太陽電池として必要となる発電率を確保。さらに、電力系統への接続も行っており、発電した電気は、かもめりあの施設内で使用している。系統連系は初めてのことになるという。

パナソニックHDの久保田氏は、「神戸市が目指す方向性と、パナソニックのガラス型ペロブスカイト太陽電池が目指す方向性が一致したことで、今回のフィールド実証につながった」と前置きし、「パナソニックHDでは、ガラス型ペロブスカイト太陽電池のビジョンとして、『空間とエネルギーをつくる太陽電池で、どこでも発電できる世界を実現する』を掲げており、従来の太陽電池では設置が難しかった都市部への導入や、窓および壁といった場所への設置を進めたいと考えている。一方、神戸市では、2030年度に、500MWの再エネ導入を目標にしており、そのなかで、都市の景観と調和した太陽電池を設置したいと考えていた。今回設置したガラス型ペロブスカイト太陽電池は、多くの人が通る場所に、外観を損なわないまま、既存の建物に増設できる点でメリットがある。太陽電池の新たな可能性を提案できる」とする。

ウォーターフロントにペロブスカイト太陽電池を設置する例はあまりないという。一般的に太陽電池は水に弱いと言われているほか、塩害などの港湾エリアならではの耐久性が求められる。様々な場所に設置することを目標にしているパナソニックHDにとって、大きな意味を持つ取り組みであり、試験施設内では検証だけでなく、実際の現場に設置した検証が可能になる点でも、成果を期待しているという。

パナソニック ホールディングス 技術部門 ペロブスカイトPV事業推進室の金子幸広室長は、「今回のフィールド実証を通じて、設置工法や施工性、外観、発電性能などを実環境で検証し、この結果を量産技術開発に反映して、ガラス型ペロブスカイト太陽電池の社会実証に向けた取り組みを加速したい」とコメント。また、「ペロブスカイト太陽電池とはどんなものなのかといったことを見てもらう場所にもなる。省エネや再エネに取り組む際に検討してもらうきっかけになる。施主となるビルオーナーや自治体のほか、ゼネコン、サブコンなどの建設業界の方々にも見てもらいたい。公共の場に設置しているため、多くの関係者に実物を見てもらえる場ができた」と語った。

パナソニック ホールディングス 技術部門 ペロブスカイトPV事業推進室の金子幸広室長

実は、現時点では、パナソニックのロゴの掲示や、ペロブスカイト太陽電池が設置されている説明が表示されていないため、多くの人がガラス型ペロブスカイト太陽電池の前を通過しても、誰にも気づかれない状況にある。

パナソニックHDの久保田氏も、「多くの人が違和感を持たずに、前を通りすぎている。これは、景観と調和している証であり、狙い通りの成果ともいえる」と笑う。今後は、認知度向上という狙いを含め、神戸市側では、ガラス型ペロブスカイト太陽電池による発電を行っていることを掲示する予定だという。パナソニックHD技術部門のサイトでも告知を行う予定だ。

今回のフィールド実証では、発電量などは公表しておらず、太陽電池が設置された場所にも発電量などは表示しないが、内部ではモニタリングしている。

「現時点では、日射にあわせた発電を予定通りに行えている」（パナソニックHDの金子室長）という。

ペロブスカイト太陽電池は、日本発の技術として注目されており、インク状の材料をガラスやフィルムなどに塗布して形成。従来の技術では設置が困難であった窓や壁、バルコニーなど、様々な場所に導入ができるため、野立てやメガソーラーの建設が難しい都市部などでの導入が期待されている。政府が2026年7月に閣議決定した日本成長戦略においても、経済・エネルギー安全保障の切り札として、17の戦略分野および重点投資対象に指定されている。

パナソニックHDでは、ガラス型とすることで、建材一体型として事業化する計画であり、2026年度からテストマーケティングを本格化しているところだ。2027年度にかけて、様々な場所でのフィールド実証を行う考えを示している。「開発は順調に進んでいる。業界初や地域初といった場所でのフィールド実証を増やし、ガラス型ペロブスカイト太陽電池の導入の可能性を広げたい」（パナソニックHDの金子室長）という。

すでに、阪急電鉄株式会社と阪急阪神不動産が、2027年12月に竣工する予定の東阪急ビル（仮称）の最上階（10階）に設けたバルコニーの手摺りに、パナソニックHDのガラス型ペロブスカイト太陽電池を採用することを発表している。

また、パナソニックHDでは、滋賀県長浜市の拠点において、量産技術の開発および検証を開始しており、2030年度の量産化を目指している。

大阪・関西万博のパナソニックグループパビリオンでは、高さ1800mm×幅1000mmのガラス型ペロブスカイト太陽電池を展示しており、このサイズまでの技術開発が完了している段階だ。

東阪急ビルの建て替え計画でガラス型ペロブスカイト太陽電池を採用する

東阪急ビルの建物最上階のバルコニーの手摺りに設置する予定だ

パナソニックHDの金子室長は、「量産化に向けては、さらなる出力の向上とサイズの拡大、信頼性向上が重要なポイントになる。まずは、高さ1800mm×幅1200mmのサイズでの実用化を目指したい。また、新たな商材であるだけに、これまでの規制のままでは、普及に向けて課題となる部分もある。関係省庁とも丁寧に対話を進め、安全性を維持しながら、規制緩和に向けた動きにも取り組みたい」とした。