週末の夜遅くに掲載している「今週のデジタル編集部」。普段の誌面からはちょっとそれまして、編集後記をお送りします。

あまりに暑いので、ビックカメラに扇風機を買いに。DCモーター扇風機を中心にいろいろ見比べていたら、電源コンセントにワットメーターが接続されていて、風量の違いで消費電力にどれぐらい違いが出るのか、ACモーター扇風機との消費電力の違いなどが分かるようにしていて、これはリアル店舗ならではのいい展示だなと感じました。

(編集部・磯)

弊誌でも先行プレイレビューをお届けした『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』、さっそく話題になっていますね。だいたいのゲームは甥(小2)に負ける私でも、「眠り」なら勝てる可能性があるので期待値MAXでリリース初日に臨みました。睡眠測定アプリとして高機能なのに、カビゴンやピカチュウたちのおかげで「健康」を意識しすぎず楽しくプレイできるのはさすが。ひとまず1週間続けるのを目標にプレイしてみようと思います。

(夜中にいびきをかいていなくて安心した編集S2)

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。