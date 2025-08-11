iPhoneの「設定」には「一般」という項目があります。一見するとよくわからない機能が並んでいるように見えますが、実はiPhoneの使い勝手やメンテナンスに重要な項目がたくさん含まれているのです。

今回は、日本語・英語・絵文字などの入力切り替えに使う「キーボード」のオプション設定について解説します。

使わないキーボードを非表示にする方法

iOSを日本語で使用している場合、キーボードはデフォルトで「日本語 - かな入力（フリック入力）」「日本語 - ローマ字入力（QWERTY配列）」「英語」「絵文字」が切り替わりで表示されます。キーボードの表示中に左下にある切り替えボタンをタップすると、これらのキーボードが順番に表示されます。

しかし、日頃から絵文字を使わなかったり、日本語のローマ字入力は使いにくかったりする方もいるでしょう。その場合は、不要なキーボードを非表示にすると、キーボードの切り替え操作が効率的になります。

不要なキーボードは下記の手順で非表示にできます。

これで、キーボードの切り替えボタンをタップしてもそのキーボードが表示されなくなります。非表示にしたキーボードはなくなってしまうわけではなく、下記の手順で再度追加することが可能です。

使いたいキーボードを追加する方法

削除したキーボードを再度追加する場合や、日本語・英語以外の言語のキーボードを追加したい場合は、下記の手順で操作します。