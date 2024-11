OpenAIが、ChatGPTにウェブ検索機能を付加したようなサービスとして、ChatGPT search(SearchGPT)の正式運用を開始するそうだ。

MicrosoftはCopilotとBing、GoogleはGeminiと既存検索といったように、生成AIサービスと検索サービスの両方を提供しているが、Open AIがSearchGPTをスタートしたことで生成AI御三家ともに生成と検索、両面からのサービスを提供することになる。

別の見方をすれば生成AIの雄が生成との統合というかたちで検索の市場に参入したと考えることもできる。

🌐 Introducing ChatGPT search 🌐



ChatGPT can now search the web in a much better way than before so you get fast, timely answers with links to relevant web sources.https://t.co/7yilNgqH9T pic.twitter.com/z8mJWS8J9c