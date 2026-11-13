EcoFlow Technology Japanは11月13日、京都市の梅小路公園「朱雀の庭」で開催される「紅葉まつり」に特別協力し、大容量ポータブル電源「DELTA Pro 3」3台を提供すると発表した。イベントは11月13日から29日まで開催され、夜間ライトアップを実施する。

「紅葉まつり」は、公益財団法人京都市都市緑化協会が主催する秋の恒例イベント。梅小路公園内の日本庭園「朱雀の庭」に植えられた約150本のモミジなどをライトアップし、夜の庭園を彩る。

見どころのひとつが、庭園中央の浅池「水鏡」に映り込む「逆さ紅葉」。ライトアップされた紅葉が水面に映り込み、昼間とは異なる景観を楽しめる。

大容量ポータブル電源「DELTA Pro 3」を3台提供

EcoFlowが提供する「DELTA Pro 3」は、4,096Whの大容量バッテリーを搭載し、定格出力3,600Wに対応するポータブル電源。今回のイベントでは3台を提供し、夜間ライトアップの実施を電力面から支援する。

ポータブル電源は、電源設備がない場所にも持ち運んで電力を供給できるのが特徴。梅小路公園の紅葉まつりでは、LED照明や太陽光発電、ポータブル電源を活用し、省エネや騒音の抑制に取り組んでいる。

EcoFlowは過去にも同公園の紅葉ライトアップに協力しており、2023年と2024年にもポータブル電源を提供している。

紅葉まつりの開催期間は11月13日～29日で、11月16日と24日は休園。ライトアップは17時～21時（最終入園20時30分）。夜間入園料は大人600円、小学生300円、未就学児は無料となる。会場は京都市下京区の梅小路公園「朱雀の庭」で、JR嵯峨野線「梅小路京都西」駅からすぐ。

イベントの詳細は公式サイトで案内している。