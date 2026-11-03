Microsoftは10月30日、Windows 11 Insider PreviewのExperimentalチャネル向けに、新しいWindows Search機能を追加した。検索結果から音量や画面の明るさ、マウスカーソルのサイズなどを直接変更できる。

Windows 11、Winキーの検索画面から音量や明るさを直接調整できるように

検索結果には設定項目に応じたスライダーが表示され、設定アプリを開かずその場で調整可能。MicrosoftはWindows Searchを、アプリやファイルを探すだけでなく、検索結果から直接操作まで行なえる機能へ拡張している。

Phone Linkで対応スマートフォンを接続している場合は、検索画面から通話やSMSの送信、おやすみモードの切り替えといった操作も可能になる。現時点ではAndroidに対応し、iPhone対応は2027年初頭を予定する。

このほか、ファイルのプレビューや更新日時、保存場所、作成者などの詳細表示、天気や株価などのWeb回答、Microsoft Storeのアプリやゲーム検索にも対応。検索結果をファイル、設定、操作などの種類で絞り込む機能も追加している。

新機能はExperimentalチャネルのWindows 11 Insider Preview Build 26340.9843などで段階的に提供される。Insider向けの試験機能のため、一般向けWindows 11への提供は現時点で未定。