楽天証券は11月17日、第三者による不正アクセスを受け、顧客情報の一部が外部に漏えいした可能性があると発表した。最大約1,125万口座が対象となり、このうち最大約447万口座については、氏名や住所、出金先銀行口座、年収、金融資産などの情報も含まれる。

楽天証券で大規模な個人情報の漏洩が発生したという内容。11月16日に一部システムへの不正アクセスの可能性を検知し、アクセスの遮断やシステムの修正を実施。その後の調査で、11月11日にテスト環境で管理していた情報の一部が外部に漏えいしたおそれがあることを確認した。不正アクセスの原因や詳しい経緯については、引き続き調査を進めている。

漏えいした可能性がある情報のうち、最大約447万口座分にはログインID、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、出金先口座の金融機関名・口座番号・名義人、申告された年収・金融資産、商品別資産情報、最終ログイン日などが含まれる。別の最大約1,125万口座分には、部店・お客様コードとログインIDが含まれる。いずれも退会済みの顧客情報が対象となる可能性がある。

同社は影響を受けた顧客の特定を完了しており、該当者には個別に連絡する方針。現時点では今回の事案に起因すると考えられる不正アクセスや不正取引は確認されていないとしている。またログイン用パスワードや取引暗証番号の漏えいは確認されていないという。

あわせて、今回の情報漏えいに便乗したフィッシング詐欺にも注意を呼びかけている。楽天証券から送信するメールにはURLを記載せず、電話で個人情報やログイン情報を尋ねることもないと説明。不審なメールやSMSなどのリンクを開かないよう求めるとともに、パスキー認証の設定を推奨している。