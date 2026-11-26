「勝利の女神：NIKKE」の運営チームは、PCランチャーを通じて不正プログラムが配布されたセキュリティインシデントを受け、被害に対応したユーザーへの支援策を発表した。また11月26日にPCランチャーのセキュリティ強化アップデートを実施し、新たに「セキュリティ検査ツール」を追加する。

支援の対象となるのは2026年9月27日から11月5日までにWindows版PCランチャーを利用し、今回のインシデントを受けてPCの復旧やセキュリティ対策を行ったユーザー。具体的には以下の4項目が対象。

Windowsの再インストール（必要性や妥当性が確認された場合）

Windowsのインストールやデータのバックアップ・移行に必要なストレージ機器の購入

セキュリティソフトの新規インストール

専門業者によるPCの点検や不正プログラムの除去サービスの利用

申請はゲーム内のカスタマーサポートから受け付ける。証明書類などをもとにインシデントとの関連性を個別に審査し、支援内容の確定後にギフトカードを支給するとしており、具体的な支給金額は明らかにしていない。上記4項目に該当しない対処についても個別に検討するほか、すでに問い合わせを行ったユーザーにも改めて申請するよう求めている。

26日のアップデートで追加するセキュリティ検査ツールでは、今回のインシデントに関連するファイルやレジストリ項目がPCに残っていないかを確認できる。セキュリティリスクが疑われるファイルを検出した場合は削除やアカウント保護のための措置を案内する。

PCランチャー自体のセキュリティも強化し、管理者権限が不要な機能を標準ユーザー権限で実行するよう変更するほか、内蔵ブラウザ「TBS Browser」の実行環境を分離。ネットワーク接続先の検証やログイン情報の保護、関連ファイルの改ざん検知なども強化する。