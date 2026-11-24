OpenAIは11月23日、ChatGPTの通常のチャット機能において「GPT-6.2」の提供を開始した。Plus、Pro、Business、Enterpriseの各プランを対象に全世界で順次展開する。

今回提供するGPT-6.2は、11月17日に発表した「GPT-6.2 Sol」をベースに、日常的な対話向けに最適化したモデル。複数の条件を含む複雑な依頼や、Web上の情報を収集して比較・判断する能力を強化した。

内部評価では画像理解のスコアが従来のGPT-6の47.4%から71.7%に、複雑な指示への追従率が62.5%から78.1%に向上。専門的なタスクにおいても、最も低い推論強度での評価スコアが52%から65%に向上したという。Web検索能力を測るベンチマーク「BrowseComp」の内部評価版では、4段階すべての推論強度でGPT-6を上回った。最も高い推論強度の「Extra High」では、54.4%から64.5%に向上している。

また未成年ユーザーに対する安全性も強化。難しい会話における安全ポリシーの遵守率は、従来の77～80%から91～94%に改善したという。

従来のGPT-6も引き続きモデル選択メニューから利用できる。なお今回の更新は通常のチャット機能を対象としたもので、ChatGPT WorkやCodexで使用するモデルに変更はない。