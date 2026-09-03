米Appleの新たなCEO(最高経営責任者)、ジョン・ターナス(John Ternus)氏が、自身のXアカウント「@johnternus」を開設し、第一声を放った。注目の初ポストは、「hello」であった。

hello — John Ternus (@johnternus) September 1, 2026

ジョン・ターナス氏は、今月9月1日付で、ハードウェアエンジニアリング担当の上級副社長から昇格し、前任のティム・クック(Tim Cook)氏から米AppleのCEOの任を引き継いだ。CEO交代は15年ぶり。故スティーブ・ジョブズ(Steven Jobs)氏からティム・クック氏へと交代した2011年以来の新体制だ。

ターナス氏はApple入社以来、ハードウェア開発の経験を積んできた技術畑出身の人物。これまでのキャリアでは、iPhoneをはじめ同社の多くの重要プロダクトの開発責任者を担ってきた。

近年ではiPhoneを中国で生産して世界中に販売、大きな利益を上げてきた同社において、テクノロジーの主役がAIへと移り、世界のサプライチェーンの常識も変わった今、ターナス氏が、これからのAppleの難しい舵取りを担うことになる。

まずは目下、今月中旬に開催が予定されている新製品発表イベントでの発言に、注目が集まっている。