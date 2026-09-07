米NVIDIAは9月4日（現地時間）、同社グラフィクス製品に対して、不具合修正を主目的とした「Hotfix Driver 616.86」を公開した。影響を受けたユーザーはサポートページから入手することで適用できる。

NVIDIA、最新ドライバ公開直後に不具合修正版「Hotfix Driver 616.86」リリース。ブラウザでちらつき発生

NVIDIAは最新ゲーム対応版として「GeForce Game Ready Driver 616.64」を公開しており、この最新版の適用以降発生するという不具合にWHQL認証を待たず対応する「Hotfix Driver 616.86」を公開したという内容。616.64を適用すると仮想ディスプレイを作成できなくなったり、RDPセッションがブラックスクリーンを表示したまま固まる場合があるという。

現在NVIDIA Appでは616.64が公開されているが、『NBA 2K27』『鬼武者 Way of the Sword』のような最新タイトルをプレイしたい場合はNVIDIA Appで公開されているバージョンを適用せず、サポートページで公開中のさらに新しい「Hotfix Driver 616.86」を適用した方が無難かもしれない。詳細はHotfixドライバ公開ページ（外部リンク）まで。

Hotfix Driver 616.86で解消する不具合

特定のウェブサイトにアクセスする際、一部のブラウザで断続的な画面のちらつきが発生する場合があります [6673430]

ドライババージョン616.56に更新後、仮想ディスプレイが作成できなくなる問題を修正しました [6674464]

リモートデスクトッププロトコル（RDP）セッションにおいて、ドライババージョン616.56への更新後に画面が黒くなる現象が発生する場合があります [6687328]