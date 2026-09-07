米NVIDIAは9月3日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 616.64」を公開した。NVIDIA Appからかんたんに適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 616.64」公開。DLSS 5対応『NBA 2K27』サポートへ

バージョンナンバーを大きく進め、新機能へのサポートを追加したドライバアップデート。最新タイトル『NBA 2K27』『鬼武者 Way of the Sword』に対応した点が特徴で、中でもNBA 2K27ではNVIDIA GeForceがかねてから開発を進めてきたNVIDIA DLSS 5を利用できる。リリースに際して公開されたブログでは「光が自然に選手の耳を通り抜ける様子、肌の自然光、光が髪に当たる様子を観察でき、同時に実際のアスリートの顔の形状も保持しています」と述べられている。

DLSS 5ではなく、DLSS Neural Renderingと表記されているようだ