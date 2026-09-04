米NVIDIAは9月3日（現地時間）、同社公式ブログを社長であるジェンスン・フアン氏の名前で更新し、Hugging Faceを12,930,30,000ドルで買収すると明らかにした。日本円で2兆円を超える大きな取引を進め、オープンモデル開発に対して強力なコミットメントを行うものになる。

NVIDIA、Hugging Faceを12,930,300,000ドル（約2兆170億円）で買収 - 開かれたAI開発にコミットメント

Hugging FaceはAIモデルやデータセットを共有・利用するにあたって企業から個人ユーザーまで幅広く親しまれている世界最大のAIプラットフォーム。300万以上のモデル、50万のデータセット、100万のアプリケーションが共有されており、20万社以上の企業がAIの発見やカスタマイズ、展開を行っているという。

買収額は12,930,300,000ドルにも及び、これにはHugging Faceの名前の由来にもなっている🤗（Hugging Face emoji）をUnicodeで表記したときのU+1F917を10進数に変換した「129303」が遊び心として用いられたようだ。

NVIDIAは買収に寄せて公開したブログ記事の中で、「最近、私はAI経済におけるオープンウェイトの重要性についての公開書簡を共同執筆しました。業界のリーダーたちと共に、私たちは簡潔ながらも重要な主張を展開しました。オープンウェイトはAIへのアクセスを拡大し、AI技術のリーダーシップが企業・機関・コミュニティ間で公平に分散されることを保証する役割を果たします」

「オープンモデルを採用することで、スタートアップ企業、中小企業、大学、公的機関は、すべてのモデルを一から構築することなく、最先端の機能を活用できるようになります。これにより、組織は各業務に最適なモデルを選択することが可能になります。このようにして、AIは安全に進化し、サイバーセキュリティと主権を強化し、イノベーションを加速させ、世界中の工場、病院、農場、教室、そしてメインストリートの中小企業に至るまで、その恩恵を行き渡らせることができるのです。人々が協力して構築できるとき、AIはより迅速に進化します」と述べ、オープンモデルの開発にコミットメントしていく姿勢を再度強調した。