iPhone 17シリーズ／M5搭載MacBook Pro／iPad Proなど、Appleから注目の新製品が多数登場したこの秋。最新のスマホ／Macを購入したら、周辺機器やアクセサリーもアップデートしたいと思ってしまうのが人情というものだ。

そんな方にお勧めなのが、最新Apple製品に対応したガジェットを試して、その場で購入できる「Mac Fan Fes.2025.11［最新ガジェット体験会］」。マイナビ出版のMac／Apple専門誌『Mac Fan』が11月30日に秋葉原UDXで開催するイベントだ。

Mac Fan Fes.2025.11［最新ガジェット体験会］

各社の最新ガジェットを試用して購入可能、プレゼントも用意

このイベントには、ELECOM／Sandisk／Driver-X／Dell／BenQ／楽創天成の6社が参加し、それぞれの最新製品を出展する。来場者はそういった最新製品を実際に試したうえで、その場で購入することができる（一部を除く）。『Mac Fan』編集部のスタッフも商品説明などを行う予定。さらに来場者全員へのプレゼント、抽選で当たる豪華プレゼントも用意される。

『Mac Fan』の笹本貴大編集長からは、本イベントの開催にあたり以下のようなメッセージをいただいた。

11月30日（日）、秋葉原UDXにて「Mac Fan Fes.2025.11」を開催する運びとなりました。

本イベントは、Apple製品とともに使える最新ガジェットを「見て・触って・試せる」体験型の催しです。皆さんが日頃から愛用されているメーカーの担当者と直接コミュニケーションが取れる、またとない貴重な機会でもあります。

私たちMac Fan編集部も、読者の皆さまと直接交流できるこの場を、心から楽しみにしています。

デジタルライフを、もっと快適に、もっと楽しくするヒントを、ぜひこのイベントで見つけてください。

参加費は無料だが、45分×3部の入れ替え制で、各部ごとに約50人が入場できる形。事前にフォームからの申し込みが必要となる。

Mac Fan Fes.2025.11［最新ガジェット体験会］ 開催概要