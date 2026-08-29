Yahoo!全サービスへの「Agent i」導入を急速推進中。「LINEアルバムの動画化」など新機能を見てきた

LINEヤフーは8月28日、同社サービス内で導入を推進しているAIエージェント「Agent i」における新機能・新サービスの先行体験会をメディア向けに開催した。2026年4月に7領域だけだったエージェントは8月に27領域に拡張され、延べ利用者数は1,200万DAUを数えたとしている。

Agent iは2026年4月に発表されたAIエージェントサービスで、7月にはLINEでも利用できるようになっているもの。9月1日から同社内に「Agent i 全社横断タスクフォース」を本格的に展開する予定で、CPOの慎ジュンホ氏がタスクフォース長を務めて10倍量産体制の構築を目指していくとしている。

この全社横断タスクフォースの展開にあたっては、AIコーディングエージェントの導入で開発速度が大幅に高まったことが背景にあるようだ。発表会に登壇したCPOの慎ジュンホ氏は、「従来型のサービス開発では企画、デザイン、プログラミングと職種ごとにリレーしていく大規模チームでの対応が行われていたが、AIを主軸に置くことで企画や開発、デザインのそれぞれがAIを通じて少数精鋭チームで対応できるようになった。職種の壁を減らし開発にあたってのPDCAを高速で動かすことによって、サービス開発のテンポを高めた」と話す。

CPOの慎ジュンホ氏

開発フローが激変。職種の壁を取り払えるようになった

今後の展開予定

既にお買い物やお出かけ、自動車、天気、人間関係、仕事関係、レシピの7領域でAgent iがリリースされているが、8月中に合計27領域まで一気に拡充予定。ファイナンスやスポーツ、ヤフコメまとめなど主要サービスへの導入も行われ、多くの人が手元でよく使うYahoo!の各種サービスでさらにアクセスしやすくなる。いまはYahoo!の各種サービスを経由してAgent iにアクセスする形だが、モバイル向けにはAgent iの単独アプリ化も予定する。

合計27領域へ一気に拡充する

メディア向けの発表会では、LINEヤフーが全社で公募したという「AI Agent Prototyping タスクフォース」から生まれたという「カレンダー」「トーク/アルバム動画」「WEB操作ガイド」「スクショ管理」「目覚まし」「ショート動画作成」「情報自動追跡」「ペットライフ」、あわせて8種類のプロトタイプを体験できた。

個人的には、LINEのユーザーインタフェースで見かけるようになったAgent iが画像・動画の取り扱いに対応して、機能を拡充した「トーク/アルバム動画」が印象的。トークを読み込んで文脈を把握し、思い出をAIが解析。動画の構成を作るところまでクラウド側で対応し、動画の生成をスマートフォン側で行うという。スタイルの指定もプレビューを見つつ行えるとのことで、広く活用されそうだと感じた。