A24のラブストーリー『ドラマなふたり』のファイナルビジュアルが公開

A24のラブストーリー史上No.1ヒットを記録した『ドラマなふたり』（公開中 配給：ハピネットファントム・スタジオ）のファイナルビジュアルが公開となった。

『ドラマなふたり』は、A24が贈るゼンデイヤとロバート・パティンソン共演のラブストーリー。監督は、『ドリーム・シナリオ』（2023）や『シック・オブ・マイセルフ』（2022）で知られるクリストファー・ボルグリ。プロデューサーには『ミッドサマー』（2019）のアリ・アスターが名を連ねている。

8月21日よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国116館にて公開された本作、都内を中心にカップルでの鑑賞が目立ち満席回が続出、映画レビューサービスFilmarksの「初日満足度ランキング」で1位を獲得するなど、大ヒットスタートを切った。「地獄のウエディングロマンス」を目撃した観客からは、「地獄すぎてめちゃくちゃ笑った」「意地悪くて最高！」など、SNSを中心に熱狂の声も続々到着、予測不能な展開と、ゼンデイヤ×ロバート・パティンソンが繰り広げる愛の物語に驚きと絶賛の声が広がっている。興行成績は8月23日までの累計で、動員21,471名、興収32,382,220円に到達している。

この大ヒットを記念し、ゼンデイヤ＆ロバート・パティンソンが向き合って手を取り合うファイナルビジュアルが到着した。「こんなドラマになるなんて。」のキャッチコピーが添えられ、ウエディングドレスの上から、ダウンを羽織ったエマとチャーリーがダイナーで手を取り合う、劇中でも屈指の名シーンを切り取られている。愛と絶望が交錯する本作の世界観を凝縮した、ふたりの「ドラマ」の行く末に期待が高まる＆鑑賞後にはグッとくること間違いなしの印象的な仕上がりとなっている。

■ストーリー

ボストンのカフェで運命的な出会いを果たしたチャーリーとエマは、この上なく幸せな日々を送っていた。結婚式まであと7日と迫った夜、付添人の親友 夫婦と4人での食事中、これまでにやらかした最悪の行いを告白することに。軽い気持ちで始めたゲームだったが、エマの【最悪の秘密】に全員がドン引き。チャーリーはエマには想像を絶する別の顔があるのではないかと恐れを抱く。幸せの絶頂は一転、疑心暗⻤のどん底へと墜落するが、結婚式の準備 を止める術はなく、遂に当日を迎えるー。

■出演者

エマ：ゼンデイヤ

チャーリー：ロバート・パティンソン

レイチェル：アラナ・ハイム

マイク：ママドゥ・アティエ

ミーシャ：ヘイリー・ゲイツ



■スタッフ

監督・脚本：クリストファー・ボルグリ

製作：ラース・クヌードセン、アリ・アスター



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