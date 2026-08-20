Palit公式キャラクター「RiTONA」発表。日本生まれの「虹野リトナ」がグローバル向けに

Palitはこのほど、これまで日本国内向け同社公式キャラクターとして運用してきた「虹野リトナ」を刷新し、デジタルブランドアンバサダー「RiTONA」としてグローバル向けにも展開していくと明らかにした。キャラクターデザインにも手が加えられている。

大本の虹野リトナは、Plaitが2021年に同社公式X上で行われた公式萌えキャラコンテストで生み出されたキャラクター。@shouya_illust氏が応募したイラストがデザインに採用されて誕生した。その後命名コンテストで「虹野リトナ」と名付けられ、動画用に声優コンテストまで実施されて日本でのマーケティング活動に用いられてきた。昨今よく見られるメーカーオリジナルキャラクターとしては、初出時から5年活動してきたベテランでもある。

今回、Palitはキャラクターの活動を日本からグローバルへと拡大するとしており、あわせてキャラクターデザイン、名前をリニューアルするというもの。新しい衣装はPalitのトレードマークでもあるというリフレッシンググリーンとイエローを継承しつつ、Palit GameRockシリーズをイメージしたクリスタルラインスタイルのケープを羽織っている。お友達としてネコ型スライムの「Gelo」も随伴するようになり、「PALITの抑制されないイノベーションの精神と、ゲーマーやクリエイターが自分を表現する無限の自由を体現した」としている。

リニューアルに合わせて毎月18日を「RiTONA DAY」として独自に制定。公式WebサイトやSNSを通じてイベントやキャンペーン、新たなコンテンツを順次展開する。