家電量販店のJoshinが、エプソンのインクジェット複合機「Colorio EP-887A」が抽選で3名に当たる「プリンタープレゼントキャンペーン」を実施しています。先日開かれた「推し活EXPO」でも活用されていた便利なプリンターです。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。締め切りは8月23日（日）23:59まで。

今回抽選でプレゼントするのは、以下のインクジェット複合機です。それぞれ1台ずつ、計3名に当たります。色は選べないため、当選してのお楽しみです。

Colorio EP-887AW（ホワイト）

Colorio EP-887AP（ピスタチオグリーン）

Colorio EP-887AB（ブラック）

応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。