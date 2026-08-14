家電量販店のJoshinが、エプソンのインクジェット複合機「Colorio EP-887A」が抽選で3名に当たる「プリンタープレゼントキャンペーン」を実施しています。先日開かれた「推し活EXPO」でも活用されていた便利なプリンターです。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。締め切りは8月23日（日）23:59まで。
今回抽選でプレゼントするのは、以下のインクジェット複合機です。それぞれ1台ずつ、計3名に当たります。色は選べないため、当選してのお楽しみです。
- Colorio EP-887AW（ホワイト）
- Colorio EP-887AP（ピスタチオグリーン）
- Colorio EP-887AB（ブラック）
応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。
#EPSON × #Joshin— ジョーシン【公式】 (@joshin_info) August 10, 2026
✨プリンタープレゼントキャンペーン✨
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Joshinスタッフが推し活EXPOで気になった
プリンターを抽選で3名さまにプレゼント👀💗
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🎁【プレゼント賞品】
〇EPSON
A4カラーインクジェットプリンター複合機 Colorio
EP-887AW (ホワイト)
EP-887AP (ピスタチオグリーン)… https://t.co/g0x2ywKrZe pic.twitter.com/NtahbimkYy