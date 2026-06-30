カシオ計算機は6月30日、腕時計ブランド「EDIFICE（エディフィス）」の新製品として、機械式時計「EFK-200」を7月17日に発売すると発表した。

ケースをミラー仕上げとヘアライン仕上げで磨き分け、見る角度によって異なる表情を楽しめるデザインとした。価格は55,000円から74,800円。

EFK-200XPB-1AJF キービジュアル

「EDIFICE」は、「Speed and Intelligence」をコンセプトに、ダイナミックなデザインや車との親和性が高い素材などを取り入れた腕時計ブランド。2025年に発売した同社初の機械式時計「EFK-100」は、グローバルで欠品が出るほど好評だったという。

今回発売する「EFK-200」は、曲線を生かしたケース形状に、ミラー仕上げとヘアライン仕上げを組み合わせた機械式時計。

丸みを帯びたケースと、四隅をカットしたクッション型のベゼルを組み合わせ、側面にはなだらかなカーブを加えた。ラグジュアリーカーを思わせる流麗なフォルムを演出しているとしている。

文字板は、「EFK-200XPB」と「EFK-200CD」に高級スポーツカーに採用されるフォージドカーボンを使用し、素材特有のマーブル模様を生かした。「EFK-200XPB」ではケースにもフォージドカーボンを使用する。

一方、「EFK-200D」と「EFK-200DG」はグラデーション文字板を採用し、電気鋳造による立体感のある表現とクリア塗装を組み合わせた。

内部機構には、日本製のメカニカルムーブメントを採用した。裏蓋はシースルーデザインで、ムーブメントの動きを視覚的に楽しめるという。

ラインナップは、ブラック文字板の「EFK-200XPB-1AJF」が74,800円、ブラック文字板の「EFK-200CD-1AJF」が55,000円、ブルー文字板の「EFK-200D-2AJF」が55,000円、レッド文字板の「EFK-200D-4AJF」が55,000円、ブラウン文字板の「EFK-200DG-5AJF」が66,000円。

ヘアラインとミラーの磨き分けが際立つケース

メカニカルムーブメント

バタフライバックル

仕上げにこだわった外装

「EFK-200XPB-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W38.8×D43.8×H11.9mm

W38.8×D43.8×H11.9mm 質量： 81g

81g ケース・ベゼル材質： カーボンファイバー強化樹脂／ステンレススチール

カーボンファイバー強化樹脂／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド、ワンプッシュバタフライバックル

樹脂バンド、ワンプッシュバタフライバックル 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： サファイアガラス

サファイアガラス 裏蓋： シースルースクリューバック

シースルースクリューバック 駆動方式： メカニカル（自動巻き、手巻きつき）

メカニカル（自動巻き、手巻きつき） 駆動時間： 約42時間（最大巻上時）

約42時間（最大巻上時） バンド装着可能サイズ： 145～195mm

145～195mm その他機能： 日付表示、秒針停止、フォージドカーボンケース、フォージドカーボン文字板、ブラックIP（ベゼル部）、石数21石、振動数21,600振動／時、日差-20秒～+40秒以内

「EFK-200CD-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W38×D43.6×H11.9mm

W38×D43.6×H11.9mm 質量： 153g

153g ケース・ベゼル材質： ステンレススチール

ステンレススチール バンド： メタルバンド（ステンレスムクバンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留

メタルバンド（ステンレスムクバンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： サファイアガラス

サファイアガラス 裏蓋： シースルースクリューバック

シースルースクリューバック 駆動方式： メカニカル（自動巻き、手巻きつき）

メカニカル（自動巻き、手巻きつき） 駆動時間： 約42時間（最大巻上時）

約42時間（最大巻上時） バンド装着可能サイズ： 150～205mm

150～205mm その他機能： 日付表示、秒針停止、フォージドカーボン文字板、石数21石、振動数21,600振動／時、日差-20秒～+40秒以内

「EFK-200D-2AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W38×D43.6×H11.9mm

W38×D43.6×H11.9mm 質量： 153g

153g ケース・ベゼル材質： ステンレススチール

ステンレススチール バンド： メタルバンド（ステンレスムクバンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留

メタルバンド（ステンレスムクバンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： サファイアガラス

サファイアガラス 裏蓋： シースルースクリューバック

シースルースクリューバック 駆動方式： メカニカル（自動巻き、手巻きつき）

メカニカル（自動巻き、手巻きつき） 駆動時間： 約42時間（最大巻上時）

約42時間（最大巻上時） バンド装着可能サイズ： 150～205mm

150～205mm その他機能： 日付表示、秒針停止、石数21石、振動数21,600振動／時、日差-20秒～+40秒以内

「EFK-200D-4AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W38×D43.6×H11.9mm

W38×D43.6×H11.9mm 質量： 153g

153g ケース・ベゼル材質： ステンレススチール

ステンレススチール バンド： メタルバンド（ステンレスムクバンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留

メタルバンド（ステンレスムクバンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： サファイアガラス

サファイアガラス 裏蓋： シースルースクリューバック

シースルースクリューバック 駆動方式： メカニカル（自動巻き、手巻きつき）

メカニカル（自動巻き、手巻きつき） 駆動時間： 約42時間（最大巻上時）

約42時間（最大巻上時） バンド装着可能サイズ： 150～205mm

150～205mm その他機能： 日付表示、秒針停止、石数21石、振動数21,600振動／時、日差-20秒～+40秒以内

「EFK-200DG-5AJF」の主な仕様は以下のとおり。