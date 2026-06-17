Mozillaは、6月17日（米国時間）にWebブラウザFirefoxの新バージョンとなる「Firefox 152」をリリースした。Firefox 152は、Firefox 151からいつも通りの4週間でのバージョンアップとなった。Firefox 151では、2026年5月21日にマイナーバージョンアップの151.0.1が、2026年5月26日にマイナーバージョンアップの151.0.2が、2026年6月2日にマイナーバージョンアップの151.0.3が、2026年6月9日にマイナーバージョンアップの151.0.4がリリースされている。

151.0.1では、以下の修正が行われた。

Intel Raptor Lake CPU（第13世代）を搭載した環境で発生していたクラッシュする問題を修正

Windows版：WebSerialを使用してデバイスのファームウェアを書き込む一部のWebサイトで、予期せずエラーが発生する問題の修正

151.0.2では、以下の修正が行われた。

macOS版：スマートカードやセキュリティキーが証明書を自動的に読み込めないことがある問題を修正

既存の分割ビューに別のタブを追加すると、予期せず分割ビューが閉じてしまう問題の修正

アドレスバーの［タブ切り替え］オプションを使用すると、タブが切り替わらず分割ビューが閉じてしまう問題を修正

Windows版：Sogou入力方式で簡体字中国語を入力すとクラッシュが発生する問題の修正

ディスクキャッシュがいっぱいになると新しいコンテンツのキャッシュを停止し、アクセスするたびにページやリソースがネットワークから再ダウンロードされる問題を修正

JavaScriptを使用してWebKit固有のスタイルルールを挿入した一部のWebサイトが、正しく表示されない、または読み込みに失敗する問題の修正

特定のCSSルールでスタイル設定されたページで、一部の入力フィールドやテキストエリアのテキストをクリックして選択しても動作しない問題を修正

数値入力フィールドの上下ボタンが重なり合い、サイトがフィールドのサイズを内容に合わせて調整した際に値が隠れてしまう問題の修正

数値を含む文字列をソートした際に、一部のWebサイトやWebアプリケーションで誤った順序になる問題の修正

iframe内で作成され、その後、親ページに移動された 要素のドロップダウンメニューが開かない問題の修正

151.0.3では、以下の修正が行われた。

テーブルセル内のテキストフィールドでテキストを選択または貼り付けた際に、ページレイアウトが崩れる問題の修正

VPNツールバーのボタンアイコンが意図したよりも大きく表示されてしまう問題の修正

セキュリティ関連の修正は2件。いずれも深刻度は4段階中上から2番目の「High」である。

グラフィックス：テキストコンポーネントの境界条件の不正

JITコンポーネント：JavaScriptエンジンにおけるJITコンパイルエラー

151.0.4では、以下の修正が行われた。

Windows版：戻るボタンと進むボタンを使用した際に、ブラウザが応答しなくなる問題の修正

一部の古いGPUでソフトウェアレンダリングに切り替わり、グラフィックパフォーマンスが低下する問題の修正

Windows版：アクセシビリティサービスと連携した際にクラッシュが発生することがある問題の修正

一部のテキスト入力フィールドに、サイズ変更ハンドルが誤って表示される問題の修正 今回は、151.0.4からのアップデートとなる。

Firefox 152のインストール

すでに自動アップデートが可能な状況になっているが、ここでは手動でアップデートする方法を説明したい。Firefoxメニューの［ヘルプ］→［Firefoxについて］を開くと更新が自動的に開始される。［再起動してFirefoxを更新］をクリックする（図1）。

図1 Firefox 152へのアップデート

アップデート後のFirefox 152は、図2のようになる。

図2 バージョン152にアップデート直後のFirefox

新規に、Firefox 152をインストールする場合、FirefoxのWebページからインストーラをダウンロードする（図3）。

図3 Firefoxのダウンロードページ

［Firefoxをダウンロード］をクリックし、保存したファイルをダブルクリックして、インストールを開始する（図4）。

図4 Firefox 152のインストール

画面の指示に従い、インストールを進めてほしい。以下では、新機能のいくつかを具体的に見ていこう。

Firefox 152の新機能

では、Firefox 152の新機能を見ていこう。

設定画面が、まったく新しいデザインとなり、わかりやすいグループ分け、カスタマイズしやすい改良が行われた

図5 新しい設定画面

プライベートブラウジングウィンドウでは、サイトの動作不良の原因となっているタブのトラッカーブロックを一時的に無効にできるように。トラッカーがブロックされていたページを再読み込みすると、より厳格な保護機能を無効にして再読み込みするかどうかを尋ねるメッセージを表示する。その他のトラッキング保護機能は引き続き有効

図6 再読み込みの確認メッセージ（リリースノートより）

アドレスバーからブラウザの音声をミュート可能に。「mute」（または「shush」、「sssh」）と入力し、アドレスバーのクイックアクションを使用すると、すべてのFirefoxウィンドウで現在再生中のすべてのタブの音声を消音できる

macOS版：段落の境界に関連する要素を含む、より高度なカーソル移動コマンドのサポートが改善された

Windows版、Linux版：タブを右クリックして［共有］→［リンクをコピー］を選択することで、タブのコンテキストメニューからリンクをコピーできるように。これにより、タブを切り替えることなく簡単にリンクをコピー可能に

図7 タブのコンテキストメニューからリンクをコピー

複数のタブが選択されている場合は、選択したすべてのリンクを一度にコピーできる。Windows版では、引き続き［共有］メニューからMicrosoftの共有オプションを利用できる

［タブを送信］ツールバーボタンが利用可能に。これは、［その他のツール］→［ツールバーのカスタマイズ］から追加できる

図8 別の端末に送信ボタン

以下の言語の翻訳が可能に：バスク語、ガリシア語

以下の言語に、Firefoxのスペルチェッカー用の辞書が内蔵：クロアチア語、英語（英国）、グルジア語、ペルシア語、スロベニア語、タジク語、タミル語、チベット語、トルコ語、ウェールズ語、コサ語

JPEG XLの試験的なサポートを開始。このフォーマットは、WebP、JPEG、PNG、GIFよりも圧縮率が高く、次世代のフォーマットとして設計された新しい画像フォーマットである。［設定］メニューの［Firefox Labs］パネルから有効にできる

図9 JPEG XLを有効

続いて、修正点である。

Squarespace、LinkedIn、eBayなどのサイトでコンテンツを編集する際に、コンテキストメニューから［貼り付け］オプションが表示されない問題の修正

Firefoxからデスクトップ、またはmacOSのFinderへの画像のドラッグ＆ドロップ機能が改善。画像が確実に保存され、ドロップした場所に正しく配置されるように

マルチモニター環境において、［Firefoxについて］ウィンドウが、最後に使用したFirefoxウィンドウが表示されているディスプレイに開くように

macOS版、Linux版：右から左へのテキスト移動時に矢印キーによるテキストナビゲーションおよび単語選択コマンドが誤った方向に動く問題の修正

セキュリティアップデート

同時に行われたセキュリティアップデートであるが、修正された脆弱性はCVE番号ベースで40件である。深刻度の内訳は、4段階で上から2番目の「High」が13件、4段階で上から3番目の「Moderate」が18件、4段階で上から3番目の「low」が9件となっている。

Graphics：WebRenderコンポーネントにおける権限昇格

Firefox 152でのメモリ安全性の問題

ネットワーク：HTTPコンポーネントにおけるメモリ解放後使用

Web Audioコンポーネントでの境界条件の不正

グラフィックス：WebGPUコンポーネントにおけるメモリ解放後使用

Workersコンポーネントでの、DOM内のサンドボックス回避

ナビゲーションコンポーネントでの、DOM内のサンドボックス回避

プロセスサンドボックスコンポーネントにおけるサンドボックス回避

ネットワークコンポーネントの境界条件が不適切なため、サンドボックス回避が発生

Firefox 152でのメモリ安全性の問題

コアおよびHTMLコンポーネントでの、DOMにおけるJITコンパイルエラー

Firefox 152とThunderbird 152でのメモリ安全性問題

Firefox ESR 115.37、Firefox ESR 140.12、Thunderbird ESR 140.12、Firefox 152、Thunderbird 152でのメモリ安全性の問題

今回のアップデートは、前回同様、数が多い。すみやかなアップデートをすべきであろう。