米Anthropicは、AI「Claude」が生成・処理したコンテンツに、機械が読み取れる識別情報を付与する方針を明らかにした。テキストには人間の目には見えないウォーターマークを直接埋め込み、画像など対応するファイルには、コンテンツの来歴を示すデジタル署名付きメタデータを付加する。これは欧州連合（EU）のAI Act（AI規制法）が定める生成AIの透明性義務への対応だが、適用範囲はEUに限らず、Claudeを提供する全世界に及ぶ。

Anthropicは、AI Act第50条2項の義務を果たすための「AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範（Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content）」に署名した。同項は、生成または加工されたテキスト、画像、音声、動画などについて、技術的に可能な範囲で機械可読かつ相互運用可能な方法によるマーキングや検出を義務付けており、同規範はこの義務を果たすための実務上の指針となる。この透明性義務は2026年8月2日から適用されている。

Claudeでは2種類の技術を使い分ける。テキストについては、対応モデルが文章を生成する際に「知覚できないウォーターマーク」を文章そのものに組み込む。Anthropicによると、文章の意味や品質、読みやすさは変化しない。ウォーターマークはテキストの一部として生成されるため、文章をコピー＆ペーストして別の場所に移しても引き継がれ、一部の編集後にも残る場合がある。

テキストのウォーターマークはモデルレベルで適用されるため、ClaudeのWebサービスだけでなく、Claude Platform（API）、Claude Code、Claude Cowork、Claude Tagなど、対応モデルを利用する各製品で生成したテキストに付与される。AWS、Google Cloud、Microsoft Foundryを通じて対応モデルを利用した場合も対象となる。

Claudeが生成するSVG、PNG、JPEGなどの対応ファイル形式については、C2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）のオープン規格に準拠した署名付き来歴メタデータを付加する。C2PAは、コンテンツの作成・編集などの履歴を記録するための業界標準で、署名情報を確認することで、Claudeによって処理されたことや、付与後にファイルが改変された可能性を調べられる。

2026年8月2日以降に提供を開始したClaudeモデルは、ローンチ時から機械可読なマーキングに対応する。Anthropicは、8月2日より前から提供されているモデルについても対応を進めている。AI Actでは、合成コンテンツ（画像・音声・テキストなど）のマーキング義務について、実務負担の軽減を目的とした修正パッケージ「AI Omnibus」により、2026年8月2日より前に市場投入されていた既存システムに限り、2026年12月2日までの猶予期間が設けられている。

Anthropicは今後、ユーザーや第三者がClaudeのウォーターマークや来歴メタデータを検出する手段も提供する方針で、詳細を今後公開する技術文書で説明するとしている。