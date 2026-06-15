ヤマハは、電子ピアノ「ARIUS」シリーズの新モデルとして、「YDP-166」「YDP-146」「YDP-S56」「YDP-S36」を2026年6月25日に発売する。価格はいずれもオープン、市場想定売価は「YDP-166」が132,000円、「YDP-146」が106,700円、「YDP-S56」が123,200円、「YDP-S36」は99,000円となる模様。

今回発売される4モデルは、グランドピアノのタッチを追求した鍵盤と新しいスピーカーシステムを採用し、グランドピアノさながらの本格的な演奏を楽しめる。

「YDP-166」と「YDP-S56」は、新開発の「グランドタッチ-イー鍵盤」を搭載し、グランドピアノのようなリアルな打鍵感を実現。繊細なピアニッシモから力強いフォルティッシモまで自然に表現でき、安定したタッチで演奏できる。「YDP-146」と「YDP-S36」は、グレードハンマースタンダード（GHS）鍵盤を採用。低音域では鍵盤に適度な重さを持たせ、高音域に向かうにつれて軽くなるよう設計することで、全音域にわたり自然でバランスの取れた演奏感を実現している。さらに、センサー設計の改良により、連打や複雑なフレーズにおいても、演奏者の意図をより正確に反映できる。

新スピーカーシステムを搭載

コンパクトなデジタルピアノでありながら、発音メカニズムの研究やプロフェッショナル向け音響機器・音響システムの開発で培われた知見を取り入れたことで、クリアで豊かなサウンドを実現。音を全方位に広く拡散するディフューザーグリルの採用により、高音域の音を遠くまで明瞭に届けるとともに、全音域でバランスの取れたサウンドを提供する。

さらにiOS/Android対応の無料アプリ「スマートピアニスト」をインストールした機器と楽器本体を接続することで、音色選択、メトロノーム、録音再生機能などの基本操作を接続機器から行える。新たにガイド機能に対応。正しい音を弾くまで伴奏が待機するため、自分のペースで着実に練習を進められる。さらに、演奏内容をアプリが自動評価してメダルを付与するメダルチャレンジ機能を追加しており、達成感を可視化することで、日々の練習へのモチベーション維持をサポートする。

サイズおよび質量は、「YDP-166」がW1,357×D422×H849mm(譜面立てを立てた場合、H1,003mm)/42.0kg、「YDP-146」がW1,357×D422×H815mm(譜面立てを立てた場合、H969mm)/38.0kg、「YDP-S56」はW1,353×D309×H792mm(鍵盤蓋オープン時はD317/H976mm、転倒防止金具を装着するとD382mm)/40.0kg、「YDP-S36」はW1,353×D296×H792mm(鍵盤蓋オープン時はD309/H968mm、転倒防止金具を装着するとD366mm)/37.0kg。

カラーバリーエーションは、「YDP-166」がニューダークローズウッド調/ブラックウッド調/ホワイトウッド調/ホワイトバーチ調の4色、「YDP-146」がニューダークローズウッド調/ブラックウッド調/ホワイトウッド調の3色、「YDP-S56」はブラックウッド調/ホワイトウッド調の2色、「YDP-S36」がブラックウッド調/ホワイトウッド調/ホワイトバーチ調の3色となっている。