ドスパラ限定のB860搭載microATXマザー

ASRockの「B860M Challenger WiFi」は、Intel B860チップセットを搭載するmicroATXマザーボードだ。Dr.MOSの10+1+1フェーズ電源を搭載し、大型ヒートシンクでしっかり冷却。M.2スロットは3基備え、そのうち1基はPCI Express 5.0に対応する。ネットワークは、Realtek 2.5GbEとWi-Fi 7という構成だ。ドスパラ限定のモデルで、価格は28,800円。

ASRockの「B860M Challenger WiFi」。コスパのバランスが良い印象のマザーだ

バックパネルのI/Oはシンプルな構成。HDMI、2.5GbE、USB3.2タイプCなどを搭載

トリプルファン搭載でも安価な簡易水冷

GIGABYTEの「Eagle 360」は、コスパが魅力のオールインワン水冷CPUクーラーだ。36cmラジエータを搭載し、RGBライティングにも対応しながら、1万円ちょっとで買えるのは安い。そのほか、3,200rpmの高性能ポンプ、600～2,000rpmの静音ファンなどを採用した。ツクモでの価格は、ブラックが10,980円、ホワイト(ICE)が12,200円。

GIGABYTEの「Eagle 360」。ファンはラジエータに設置済みで、すぐに使える

ホワイトモデルの「Eagle 360 ICE」。水冷ブロックも発光仕様になっている

Sharkoonの「S60 ARGB」も、お買い得感があるオールインワン水冷CPUクーラーだ。こちらも36cmラジエータを搭載するモデルで、ARGBファンが付属。ファンはデイジーチェーン接続に対応しており、配線をシンプルにできる。水冷ブロックには、ミラーエフェクトを採用した。カラーはブラックとホワイトの2色で、ツクモでの価格は9,980円。

Fractal初のピラーレス仕様ミドルタワー

Fractal Designの「Pop 2 Vision」は、ピラーレスデザインのミドルタワーケースだ。デュアルチャンバー構造を採用しており、電源は裏側に格納。付属する4つのファンはケーブルが見えないよう埋め込まれており、スッキリした外観を実現している。価格は、通常モデル(ブラック)が16,300円前後、RGBモデル(ブラック/ホワイト)が18,700円前後。

Fractal Designの「Pop 2 Vision RGB」。埋め込まれたケースファンが特徴的だ

システム例。背面コネクタ仕様のマザーボードを使えば、外観がさらにスッキリ

パネルもファンもインフィニティミラー

Lian Liの「Vector V150 INF」は、インフィニティミラーデザインのフロントパネルとファンが特徴的なmicroATXケースだ。フロントには14cmのARGBファンをデュアル搭載しており、エアフローは強力。最長40cmのグラフィックスカードに対応するなど、拡張性にも優れる(調整可能なたわみ防止ブラケットも装備)。価格は15,000円前後。

Lian Liの「Vector V150 INF」。ファンはハブ部分がインフィニティミラーだ

microATXは背面コネクタ仕様にも対応。水冷は36cmラジエータの搭載が可能だ

5インチベイ搭載のシンプルミドルタワー

Sharkoonの「S25-V2」は、最近では珍しい5インチベイを搭載したミドルタワーケース。シンプルで落ち着いたデザインを採用しており、派手さを求めないニーズにも合うだろう。ツクモでの価格は9,980円。両サイド、フロント、トップの4面に防音マットを内蔵した静音モデル「S25-Silent」もあり、同ショップでの価格は11,980円だ。

ピラーレス採用でも格安のミドルタワー

CPSの「C3 Q500」は、ピラーレスデザインを採用したミドルタワーケースだ。ファンは付属しないものの、ブラックが6,000円前後、ホワイトが6,400円前後という価格は安い。ファンを自分で選びたい場合にも良いだろう。効率的な垂直エアフロー設計を採用しており、トップとボトムにはダストフィルタを備える。水冷は36cmラジエータに対応可能だ。

乾電池駆動も可能な7インチモバイル液晶

センチュリーの「7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI」(LCD-7000VH2)は、SFT方式の高視野角パネル(1,280×800)を採用したモバイル液晶だ。HDMI/VGAの2系統入力を備え、ノートPCなど様々な機器に対応。USBバスパワー、ACアダプタ、単3乾電池が利用可能で、電源がない現場でも利用しやすい。ドスパラでの価格は39,600円。

センチュリーの「7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI」。画面は光沢仕様だ

単3乾電池×4本(別売)でも動作可能。乾電池ならどこでも買えるので安心だ

Thermalrightのサブディスプレイに大型版

Thermalrightの「Trofeo Vision 9.16 LCD」は、9.16インチIPSパネル(1,920×480)を搭載する横長のサブディスプレイ 。専用ソフトを使い、システム情報、日時、画像などを表示することが可能だ。すでに6.86インチのモデルが発売されており、これはその大型版となる。カラーはブラックとホワイトの2色で、価格は7,300円前後。