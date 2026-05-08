米AMDは5月7日（現地時間）、データセンター向けアクセラレーターのPCIeカード形状バリアントとして、「AMD Instinct MI350P」を発表した。

「AMD Instinct MI350P」発表。PCIeカード形状でCDNA 4 / 144GB HBM3eメモリ搭載

CDNA 4アーキテクチャを採用し、144GB HBM3eメモリを組み合わせて単体でも極めて大きな専用メモリを利用できるアクセラレーター製品。128のコンピュートユニット、8,192のストリームプロセッサ、512のマトリックスコアを統合しつつ、ピーククロックは2.2GHzを実現。メモリは4096bitインタフェースで4TB/sもの帯域幅を備えており、性能面ではMXFP4またはMXFP6マトリックス性能で最大4.6 PFLOPS、MXFP8やOCP-FP8で2.3 PFLOPS、FP16やBF16マトリックスで1.15 PFLOPS、FP64で36 TFLOPS(TFLOPS)を発揮するという。

なおAMDが公開したグラフィックにはファンがなく、データセンター向けによく見られるパッシブ冷却仕様になっている。またアクセラレーターなので映像出力を備えておらず、手元のデスクトップPC等に転用して使うには工夫が必要になるはずだ。