Zepp Healthは2月20日、スマートウォッチブランド「Amazfit」の新モデルとして、アウトドア向けの「T-Rex」シリーズ最上位となる「Amazfit T-Rex Ultra 2」を発表した。すでに予約を開始しており、2月26日に発売する。価格は89,900円。

Amazfit T-Rex Ultra 2

直径51mmの1.5インチAMOLEDディスプレイを備えた、高耐久スマートウォッチ。サファイアガラスで日常的な傷や衝撃から画面を保護するほか、ベゼルとケースバックに航空宇宙産業で使用される最上級グレード5のチタン合金を採用している。-30度の低温動作モードや10ATM防水性能を備え、耐衝撃性・耐熱性・耐寒性についてはMIL規格に準拠する。

バッテリー駆動時間は通常使用で最大30日間、GPSモードで最大50時間、ヘビー使用で最大15日間。満充電までの時間は約2時間。

出荷前にオフラインベースマップをインストールしており、ウォッチ上でルート作成などが可能なほか、YAMAP（ヤマップ）やヤマレコで作成したGPXデータなどを、専用アプリ経由でウォッチにインポート可能。また運動タイプに応じたルート計画を、ワンタッチで専用アプリからスマートウォッチに同期する「App経路計画機能」を新搭載した。

スポーツモードは170種類以上を搭載。位置情報は6衛星測位システム（GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou北斗、QZSSみちびき、NavIC）をサポートする。このほかGPT4.oを統合したAI音声操作システム「Zepp Flow」やハンズフリー通話に対応し、音声コマンドによる一部操作が行える。

カラーはブラック マグマ。本体サイズはW51×D51×H14.3mm、重さは約89.2g（バンド含む）。