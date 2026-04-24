FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月24日、AMD Ryzen 9 9950X3D2を搭載する新型デスクトップPCの販売を2026年4月24日から開始すると発表した。ラインナップは、デザインと冷却性に優れた「Zシリーズ（FREXAR）」「Xシリーズ（FREXAR）」「MFPシリーズ（MSIコラボモデル）」。それぞれBTOカスタマイズにも対応する。

FRONTIERがAMD Ryzen 9 9950X3D2を搭載する新型PCを発表

Ryzen 9 9950X3D2は、192MBの大容量L3キャッシュを搭載するZen 5世代のデスクトップ向けCPU。「デュアルAMD 3D V-Cache テクノロジ」として、これまでの16コアモデルではCPUダイの片方のみにSRAMが付与されていたところ、今回は両方のダイに大容量SRAMを搭載した。Ryzen 9 9950X3D比で、クリエイター向けアプリケーションにおいて5から10％のパフォーマンス向上を実現したという。

Ryzen 9 9950X3D2搭載機として、「Zシリーズ（FREXAR）」「Xシリーズ（FREXAR）」「MFPシリーズ（MSIコラボモデル）」で多くのモデルを展開している

FREXARは標準3年保証と充実のサポート体制を備えた、FRONTIERの新ゲーミングPCブランドで、性能だけでなくインテリア性の高い本体デザインも特徴。本体サイズはFREXAR ZシリーズがW230×H502×D457mm、FREXAR XシリーズがW235×H366×D467mm。

MFPシリーズはMSIコラボによる高い性能と、メンテナンス性に代表される扱いやすさが特徴。本体サイズはW225×H495×D433mm。