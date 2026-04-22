写真管理サービス「Googleフォト」に保存した写真や画像をGeminiを使って検索できる「Ask Photos」機能が日本でも利用できるようになっています。iOSでは「AIアシスタント」、Androidでは「尋ねる」ボタンから無料で利用できます。

Geminiによる検索では、「夏を感じる写真を見せて」「家でくつろいでいる猫の動画を見せて」というように、自然言語での検索が可能です。また、追加の質問ができるので、「この写真のなかで毛布にくるまっている猫だけにして」などの指示もできます。

さまざまな検索を試したところ、GeminiによるGoogleフォトの検索では人物が映っている写真や動画を優先して出しているような印象を受けました。また、「スクリーンショットは外して」「人物が入っていない写真にして」といった指示も可能です。

ここでは、Geminiによる検索の手順と事例をご紹介します。

「Gemini in Googleフォト」を有効にする

Googleフォトの「AIアシスタント」「尋ねる」は、Googleフォトアプリから利用します。初回は規約に同意する必要があります。ここでは、iOSを例に解説していきます。

写真の検索を行ってみる

Googleフォトの「AIアシスタント」「尋ねる」で実際に検索を行ってみましょう。検索はテキスト入力でも音声でも行えます。ここでは、Androidを使って解説します。

Googleフォトの写真からラーメンの写真が検索されました

さらに質問をしてみます。「辛いラーメンについて見たい」と入力しました