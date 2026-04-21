Googleは4月21日、WebブラウザGoogle ChromeにAIアシスタント「Gemini in Chrome」の日本での提供を開始した。同機能は最新AIモデル「Gemini 3.1」を採用しており、Mac・Windows・Chromebook Plusのデスクトップ版ユーザー向けに順次展開される。

「Gemini in Chrome」が日本でも提供開始された

Gemini in Chromeの主な特徴は、現在閲覧中のタブを離れることなく、AIアシスタントとチャットできる点。タブ右上のアイコンをクリックするだけでサイドパネルが開き、長いウェブコンテンツの要約、試験勉強のための練習問題作成、レシピのアレンジ提案といった作業をサポートする。

過去に訪問したページも記憶できるため、「後で読もう」と開いたままにしていたタブを安心して閉じることも可能だという。

利用条件は18歳以上のGoogleアカウントでログインしたユーザー。シークレットモードには非対応となっている。

Gemini in Chromeのチャット機能はタブを切り替えずに使える

Google各サービスとの連携機能も搭載する。Gmail・Googleマップ・Googleカレンダー・YouTubeなどと接続することで、閲覧中のページを離れることなくカレンダーに予定を追加したり、YouTube動画の内容について質問したり、Gmailでメールの下書きを作って送信したりといった操作が可能になる。

動画の要約も可能

ブラウザのサイドパネルでメールを下書きして送れる

複数タブをまたいだ情報処理にも対応しており、リサーチ中の複数サイトの内容を横断してまとめたり、商品比較表を自動生成したりするといった使い方ができる。たとえばヴィーガン向けのプロテインパウダーを探している場合、複数の製品ページをもとに比較表を作成できる。

さらに、画像生成・編集AI「Nano Banana 2」がChromeに直接組み込まれた。サイドパネルにプロンプトを入力するだけで、ファイルをアップロードしたり新しいタブを開いたりすることなく、閲覧中のウィンドウ内で画像を変換・生成できる。

Nano Banana 2による画像生成もブラウザ内で完結する

セキュリティ面では、悪意のある指示によってAIを不正に操作しようとするプロンプトインジェクションなどの既知の脅威を自動検知するようモデルをトレーニング済み。メール送信やカレンダーへの予定追加など機密性の高いアクションの前には、ユーザーへの確認を必須とする仕組みも設けている。外部攻撃をシミュレートする専門チームが継続的にテストを行い、自動更新機能を通じて修正プログラムを迅速に配信するとしている。

Googleは2026年を通じてさらに機能を充実させ、対応地域と言語を拡大していく方針を示している。