セルシスは3月11日、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」のメジャーバージョンアップを実施し、「Ver.5.0」を全世界で提供開始した。

ペンを長押しするだけで直線・図形を描ける「スマートシェイプ」や高品質な3Dハンドモデルの追加など多数の新機能を搭載。あわせて買い切り版（無期限版）の価格を全世界で平均10％引き上げる価格改定も実施する。

メジャーバージョンアップ「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」を3月11日より全世界で提供開始

買い切り版を値上げ、日本円価格では最大2,720円増加

今回の価格改定は買い切り版が対象で、サブスクリプションプランへの影響はない。セルシスは引き続きサブスクリプションモデルと並行して買い切り版の提供を継続する方針で、「CLIP STUDIO PAINT」は全世界で6,000万人以上（体験版含む）が利用している。

現在は80％以上が海外ユーザーということで、値上げについて同社はUSドルでの価格を例に挙げた。

CLIP STUDIO PAINT EX Ver.5.0 新規購入

旧価格：$258

新価格：$277

CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.5.0 新規購入

旧価格：$58.5

新価格：$63.0

日本円での主な価格変更は以下の通り。

ダウンロード版

製品 Ver.4.0（改定前） Ver.5.0（改定後） 差額 PRO 新規購入 6,400円 6,900円 +500円 EX 新規購入 26,900円 28,900円 +2,000円 PRO 優待バージョンアップ 2,500円（Ver.3.0→4.0） 2,900円（Ver.4.0→5.0） +400円 EX 優待バージョンアップ 7,900円（Ver.3.0→4.0） 8,900円（Ver.4.0→5.0） +1,000円 PRO→EX アップグレード優待 23,000円（PRO3.0→EX4.0） 24,900円（PRO4.0→EX5.0） +1,900円 アップデートプラン PRO（年額） 1,200円 1,200円 変更なし アップデートプラン EX（年額） 3,400円 3,400円 変更なし

パッケージ版

製品 Ver.4.0（改定前） Ver.5.0（改定後） 差額 PRO 新規購入 8,500円 9,240円 +740円 EX 新規購入 36,000円 38,720円 +2,720円

メジャーアップデートで新機能を続々追加

Ver.5.0の主な新機能として、まず「スマートシェイプ」が追加された。ペンやブラシでの描画中にツールを切り替えなくても、その場でペンを長押しするだけで整った直線・曲線・図形を描画できる機能で、作業の効率化に貢献する。

3D機能も強化され、キャラクターデザインに合わせて手の形状を細かく調整できる高品質な「3Dハンドモデル」が素材パレットに追加された。ポーズ素材やハンドスキャナーを使ったポージングにも対応する。また、3Dオブジェクトに対してペンや描画ツールで直接描き込みが可能になったほか、3D空間の高さに応じたフォグ設定にも対応した。

そのほか、複数レイヤーに対する色調補正の一括実行、変形処理の高速化、素材パレットへの「最近使用した素材」フォルダーや使用頻度順の並び替え機能の追加、編集操作ごとの逐次自動保存（復元情報記録）、表示中の下描きレイヤーを一括非表示にする機能（EX/PRO）なども搭載された。クラウドへの5GB超ファイルのアップロードにも対応している。