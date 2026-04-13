サンコーは4月13日、コンプレッサー式ポータブル冷凍冷蔵庫「どこでもミニ冷凍庫9L」の新カラーモデル「サンドカーキ」を発売した。価格は22,800円。

家庭用コンセント（AC100V）と車載シガーソケット（DC12V/24V）の両電源に対応したコンプレッサー式のポータブル冷凍冷蔵庫。新色の「サンドカーキ」は、アウトドアシーンに馴染むナチュラルなカラーリングとなっている。

家庭内での使用はもちろん、ドライブ中の車内やキャンプ・アウトドアシーンでも活躍する3WAY仕様。家庭用コンセント、車載電源、ポータブル電源に対応し、ポータブル電源を接続すれば電源のない屋外でも冷却が可能だ。

サンコー「どこでもミニ冷凍庫9L」 サンドカーキ 本体

冷却方式には家庭用冷蔵庫と同じコンプレッサー方式を採用。温度設定は本体上部のパネルで+20℃から-20℃まで1℃単位で細かく調整でき、-20℃の冷凍運転も可能。庫内容量は9Lで、500mlペットボトルを8本、350ml缶を11本収納できる。

本体上部にはUSBポートを備え、スマートフォンなどのUSB機器を充電・接続できる。また、車のバッテリーへの負荷を軽減する保護機能も搭載。庫内をすばやく冷やす「急冷モード」と、消費電力を抑えて冷やす「節電モード」を切り替えて使える。

本体サイズは幅320×奥行425×高さ252mm、重さは約7kg。容量は9L、温度設定範囲は-20℃～+20℃、消費電力は約45W。ACアダプター、シガーケーブルが付属する