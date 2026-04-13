タクシーアプリ「GO」を運営するGOは4月13日、相乗りサービス「GOエコノミー」にて、「相乗りしたら0円キャンペーン」を期間限定で開始した。実施期間は5月31日まで。

相乗りしたら0円キャンペーン

「GOエコノミー」は、2024年12月より提供を開始した相乗りサービス。通常のタクシー運賃・迎車料等の約50～90％の価格（事前確定運賃計算方式、1席分）で乗車できる。

2026年4月1日のサービスアップデートにより、現在は都内15区・約6,500箇所の乗降スポットで展開中。月間乗車人数は2025年10月から2026年2月の間に3倍まで成長しているという。

キャンペーン期間中、「GOエコノミー」で予約し、他のユーザーとの相乗りが成立した場合、その車両に同乗する全員の乗車料金が0円となる。対象乗車の場合、決済画面で乗車料金を0円とするクーポンが自動的に付与・適用される。キャンペーンの適用は1ユーザーにつき最大5回まで。

予約情報のシェア機能を使えば家族や友人と相乗りすることも可能だが、同一ユーザーとの相乗りによるキャンペーン適用は1回までとなる。なお、予約状況によっては相乗りが成立しない場合があり、その場合は「GOエコノミー」の通常料金が発生する点に注意が必要だ。

GOエコノミーで相乗りが成立すると乗車料金が0円になる

「GOエコノミー」のサービス概要は以下の通り。