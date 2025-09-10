アンカー・ジャパンは9月10日、巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵した新型モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank（10000mAh, 45W, 巻き取り式 USB-Cケーブル）」を発売した。価格は6,990円。

Anker Nano Power Bank

10000mAhの大容量と最大45Wの高出力により、スマートフォンを約2回充電可能なモバイルバッテリー。最新のiPhone 17シリーズの急速充電にも対応する。また、MacBook Air等のノートPCの充電も可能だという。

約70cmの巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵し、約6cmから8段階で長さ調整が可能。ケーブル端子部分にはマグネットを採用し、本体に完全収納できるため、カバンの中で他の荷物と絡まる心配がない。

同社によると、ケーブルに巻き取り時の癖がつきにくい素材を使用することで、スムーズな出し入れを実現。約20,000回以上の折り曲げテストと約8kgの耐荷重試験をクリアした高耐久性設計としている。

内蔵ケーブル1本と2つのUSBポートにより、最大3台の機器を同時充電できる。本体には各ポートの出力状況やバッテリー残量のほか、製品の本体温度やバッテリー状態まで確認できるディスプレイを搭載した。

本体サイズは約82×51×36mm、重さは約230g。カラーはブラック、ホワイト、ミントブルーの3色展開で、ホワイト、ミントブルーは順次発売予定。

同社は新型iPhone発売に合わせ、「iPhone 17シリーズ発売記念セール」を9月19日～30日まで実施。対象17製品を17％割引で販売する特設ページも公開した。