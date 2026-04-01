楽天モバイルは4月1日、「楽天モバイル」の利用者を対象とした大型キャンペーン「楽天モバイル 最強感謝祭」を開始した。実施期間は2026年4月27日 9:59まで。

楽天モバイル最強感謝祭

本キャンペーンは、「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強プラン（データタイプ）」「Rakuten最強U-NEXT」のいずれかの契約者が対象。楽天グループの様々なサービスで利用できるクーポンやポイント高還元など、20以上の特典を進呈する。

「楽天市場」では対象アイテムが半額以上割引になるクーポンを配布。第1弾（4月1日～14日）と第2弾（4月14日～27日）の2段階で構成されており、各弾で対象アイテムやクーポンが切り替わる。

「楽天リーベイツ（Rebates）」アプリ経由の購入で最大1,000ポイントが還元されるほか、「Rakuten Link」アプリ内のバナーをクリックすると、先着でファミリーマートの「たっぷりクリームのダブルシュー」無料引換券をプレゼントする企画も4月14日 10:00から実施される。

「楽天トラベル」では、2026年3月31日より開催中の「春夏フェア」との連携により、国内対象宿泊施設を最大21％オフで予約できる。さらに楽天モバイルの契約者には3％オフクーポンも別途用意されている（春夏フェアは4月20日 9:59まで）。

そのほか、スタンプカード企画も展開。楽天グループサービスの利用でスタンプを獲得し、獲得数に応じた賞品や楽天ポイントが抽選で当たる。スタンプを25個以上獲得した場合は、東京ドームでの楽天イーグルス試合観戦チケットなど豪華賞品も用意されている。

なお、キャンペーンにより実施期間が異なる場合があり、一部は事前のエントリーが必要。各特典の詳細な条件は特設キャンペーンページで確認できる。