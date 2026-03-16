楽天モバイルは3月16日、楽天モバイルショップ限定で「Apple Watch Series 11」または「Apple Watch Ultra 3」を購入し、「電話番号シェアサービス」（月額550円）に新規加入したユーザーを対象に、10,000ポイントの楽天ポイントを還元するキャンペーンを開始した。終了日は未定。

本キャンペーン適用時の実質価格は、Apple Watch Series 11が86,000円からのところ実質76,000円から、Apple Watch Ultra 3が138,000円のところ実質128,000円となる。

「電話番号シェアサービス」は、1つの電話番号をiPhoneとApple Watch（Series 3以降のCellularモデル）で共有して利用できるサービスで、月額利用料は550円。iPhoneが手元になくてもApple Watchだけで通話・メッセージ送受信・音楽ストリーミングなどが利用できる。

キャンペーンへの参加は3ステップで、まず本キャンペーンページからエントリー（楽天IDでのログインが必要）し、次に楽天モバイルショップで対象のApple Watchを購入、その後「電話番号シェアサービス」に加入する流れとなる。

エントリー・購入・加入の順序を守る必要があり、購入前に電話番号シェアサービスに加入した場合は対象外となる。「電話番号シェアサービス」への加入期限は対象製品購入の翌月末日23:59まで。

ポイントは条件達成確認月の4カ月後から6カ月後の月末までに、3,000ポイント・3,000ポイント・4,000ポイントの3回分割で期間限定ポイントとして進呈される。ポイントの有効期間は付与日を含めて6カ月。

なお、本キャンペーンはWeb限定で最大25,000ポイントが還元される「Web限定！対象のApple Watch購入＋「電話番号シェアサービス」加入で最大25,000ポイントプレゼント！」と併用不可で、同月に申し込んだ場合は25,000ポイントの還元が優先適用される。

なお、Apple Watch取り扱い店舗は楽天モバイルのショップ検索ページで「Apple Watch取り扱い」の絞り込み条件から確認できる。