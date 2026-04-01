レノボ・ジャパンは3月31日、ワークステーションPCの新製品として「ThinkStation P5 Gen 2」を発表した。プロセッサにIntel Xeon 600シリーズ、グラフィックスにNVIDIA RTX PRO Blackwellシリーズを組み合わせる。
Lenovoが展開するワークステーションPCのうち、最も強力な構成を選択できるハイエンドモデルの新製品。最大構成ではIntel Xeon 600シリーズで48コア96スレッドをサポートし、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Qを2基搭載可能。1TB（DDR5-6400 RDIMM ECC）メモリとPCIe Gen5対応高速ストレージを組み合わせ、本体は33リットルのコンパクトサイズに収められている。
- OS：Windows 11 Pro for Workstations / Ubuntu Linux
- プロセッサー：インテル Xeon 600シリーズ プロセッサー（最大48C/96T、最大4.9GHz）
- メインメモリ：最大1TB（8x DDR5-6400 RDIMM ECC）
- ストレージ：M.2 PCIe NVMe Gen5 Performance SSD（最大4TB）、3.5" SATA HDD（最大12TB）、最大11スロット対応
- 最大グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q×2基
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16 ×2、PCIe 5.0 x8 ×1、PCIe 4.0 x4 ×3
- インターフェース：USB 20Gbps (Type-C 3.2 Gen 2x2)、USB 10Gbps (Type-C/Type-A)、2.5GbE RJ-45、シリアルポートなど
- **電源：750W / 1000W（92%効率）
- 本体寸法/重量：約165×453.9×440mm / 約19kg（最大構成時）
- 価格：1,247,400円（税込）より（Intel Xeon 634, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16GB RDIMM ECCメモリ, 512GB M.2 SSD G5P, Windows 11 Pro構成） 発売時期：2026年3月31日