BBSSは3月31日、Aptoide社（ポルトガル）とのパートナーシップにより開発した発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」（iOS版）のサービス提供を開始した。

「あっぷアリーナ！」は、ダウンロード数至上主義のランキングから脱却し、ユーザーが本当に面白いゲームと出会えることを目指す発見型プラットフォーム。2025年12月に全面施行された「スマホソフトウェア競争促進法」により、iOSでもサードパーティーによるアプリストアの提供が可能となったことで実現したサービスだ。

専門編集チームによるゲームの深掘り解説記事の定期配信、課金決済額最大10％のポイント還元、そしてストレージを消費せずクラウド上で即座に遊べる「ゲーム15分間お試し」といった機能を備える。

ローンチ時点でプレイ可能なタイトルとして、手軽に遊べるカジュアルパズル「スクイーズキャッツ」（Biplavn）、世界中のルールで楽しめる「All-in-One Mahjong」（Pozirk Games Inc.）、究極のトランプゲームコレクション「All-in-One Solitaire」（Pozirk Games Inc.）、遊び心満載の探索アドベンチャー「Find The Nut」（WASD Interactive）の4タイトルがラインアップ。今後も国内外の厳選タイトルが順次追加される予定となっている。

サービス開始を記念したオープニングキャンペーンとして、期間中（終了日未定）は課金決済額の10％をポイント還元する（通常5％）。BBSSはソフトバンクグループのサービスプロバイダーで、セキュリティOne・みやブル・まもサーチなどのサービスを展開している。