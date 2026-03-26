文書ファイルを受け渡すときに使うフォーマットといえば、「PDF」が定番です。PDFの作成はiOSが得意とするところ、Pagesなどのワープロアプリから書き出せますし、紙の書類もメモアプリを使いスキャン(カメラで撮影)すればかんたんにPDF化できます。

しかし、このスキャンで作成したメモは、PDFとして書き出したときのファイルサイズが大きめです。現役就活生に聞いたところ、企業に書類を提出するときにはPDF指定のことが多く、しかもファイルサイズの上限が設けられていることがあるのだとか。写真アプリにはファイルサイズを小さくする機能が搭載されていないので、困りますよね。

スキャンで作成したメモのPDFを小さくしたい場合には、iOSに標準装備の「ファイル」アプリが便利です。ファイルアプリには「ファイルサイズを最適化」というクイックアクションが用意されており、その機能を使えばPDFに含まれる画像をサイズダウンできてしまいます。

使い方はかんたん。ファイルアプリで対象のPDFを長押しして「クイックアクション」→「ファイルサイズを最適化」の順に操作すればOKです。

スキャンで作成したメモから書き出すPDFのファイルサイズが大きくなりがちな理由ですが、JPEGイメージの圧縮率の低さにあります。「ファイルサイズを最適化」を実行すると圧縮率が高められ、スキャンイメージの内容と点数によってはPDF全体が3分の1以下のサイズに縮小されることがあります。画質は多少低下しますが、原版のメモはオリジナルの状態で存在するわけですから、手っ取り早くPDFを小さくするには格好の方法ですよ。