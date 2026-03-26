レビュー記事で紹介した日立グローバルライフソリューションズの“2in1トースターレンジ”「MRT-F100」、読者モニター1名を募集します。当選された方には、実際にMRT-F100を使って調理している時の写真や調理後の写真を添えて、感想をお送りいただきます。お使いいただいたMRT-F100は返却していただく必要はなく、そのままプレゼントしますので、日々活用してください！

＜応募要項＞

■応募期間：2026年3月26日（木）～2026年3月29日（日）23時59分

■モニター商品：日立グローバルライフソリューションズ「MRT-F100」

■当選人数：1名

■応募対象：日本国内にお住まいで、モニターリポートの作成や送付に同意いただける方

■応募方法：

1. X（旧Twitter）アカウントマイナビニュース +Digitalをフォロー

2. プレゼントの告知ツイートをリポスト、または引用リポスト

当選した方には、弊誌X（旧Twitter）アカウントからダイレクトメッセージにてご連絡し、送付先情報（送付先住所、受取人氏名、電話番号）をお伺いします。ダイレクトメッセージ送信後、48時間以内にご連絡がない場合や、マイナビニュース +DigitalのXアカウントのフォローを外された場合は、当選無効となりますのでご注意ください。

＜モニターリポートの送付について＞

当選した方は、MRT-F100をしばらく使っていただき、実際に調理した時の写真や感想をモニターリポートとしてお送りいただきます。モニターリポートの送付は、賞品到着から2週間後までにお願いします。お送りいただいたモニターリポートは、編集部の公式Xや編集記事などでご紹介する予定です。モニターリポートをお送りいただいたあと、MRT-F100は返却していただく必要はなく、そのままプレゼントいたします。なお、賞品のメーカー保証や販売店保証はありません。

＜個人情報取り扱いについてのご注意＞

応募にあたって、以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取り扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取り扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼントキャンペーン選定の対象となりません。

株式会社マイナビ(以下「弊社」といいます) は、ご応募いただいたお客さまの個人情報の管理に細心の注意を払い、これを適正に取り扱います。

A.個人情報の利用目的 当選の際にいただいたお客さまの名前、ご住所などの個人情報(その他ご記入いただいた内容のうち個人情報に該当するものを含む)は、弊社からの賞品の発送手続き及びその事務連絡にのみ使用いたします。

B.個人情報保護管理者(代理人) 株式会社 マイナビ コンテンツメディア事業本部 編集推進統括部 編集推進部長 news-personal_data@mynavi.jp

C.個人情報の第三者への開示 法令等に基づく正当な理由がある場合を除き お客さまの同意なく目的外での利用及び第三者への提供は行いません。

D.個人情報ご提供の任意性について 当選賞品が配送が必要な品物の場合、ダイレクトメッセージにて個人情報(姓名、送付先住所、電話番号など)のご連絡が必須となります。同意いただけない場合、弊社からの賞品の発送手続きができませんので、あらかじめご了承ください。

E.個人情報の開示等について 本件でご提供いただいた個人情報に関する問い合わせにつきましては下記へご連絡ください。

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