ANA（全日本空輸）の子会社であるANA Xは3月24日、MVNOサービス「ANAモバイル」を発表した。月額料金の20%をANAマイルとして還元するのが最大の特徴。音声＋SMS＋データのプランと、データ専用プランの2種類を用意する。どちらもデータ通信使い放題は用意しない。すでに提供中。

日本の航空会社によるマイル還元型のモバイル通信サービスは国内初。

通信回線はドコモ回線とau回線から選択でき、それぞれSIMカードとeSIMの両方に対応する。データ容量は1GBから100GBまで全20プランを用意し、データ通信使い放題プランは用意しない。それぞれ、音声＋SMS＋データプランとデータ専用プランを展開する。

音声30GBプラン(月額2,650円)に無制限かけ放題オプション(月額1,650円)を組み合わせた場合、月々4,300円の支払いで860マイルが付与され、年間で10,320マイルが貯まる計算となる。初月には、500マイルがボーナスとして付与される。

マイル還元の対象となるのは、基本プラン料金、通話定額オプション、データチャージ代で、通話料金やその他の有料オプションは対象外となる。データ容量は1GBを250円で追加購入でき、この追加購入分にも20%のマイルが付与される。追加購入したデータ容量は3カ月後まで繰り越して使える。

申し込みはWebのみで、初期費用は3,300円。支払い方法はクレジットカードのみ。

ANAモバイルは、2027年度の「プレミアムメンバーサービス」のステイタス獲得条件（ライフソリューションサービス）の対象に加わるので、ANAの上級会員を目指す人にとっては魅力的な選択肢になる。