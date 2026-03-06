iPhoneには留守番電話機能が用意されています。しかし、1つではなく複数、それも自由に選択できるとあっては、解説が必要かもしれません。

まず、日本においてiOS 18以前までの留守番電話機能には「留守番電話サービス(キャリアが提供する留守番電話機能)」と、iOSに含まれる「ビジュアルボイスメール」の2系統が存在しました。

前者はNTTドコモとKDDI、ソフトバンクが提供する有償オプションとして提供され、電話をかけてきた人物の音声メッセージをキャリア側で録音、サーバに一定期間保存されたものをダイヤルして聴くというものです。iPhoneが電源オフや圏外の状態でも機能するため、ビジネス用途に適しています。

後者のビジュアルボイスメールは、電話をかけてきた人物の音声メッセージiPhoneの画面に一覧表示し選んで再生できる機能です。キャリアのサーバに保管されている音声メッセージを利用するため、留守番電話サービスに対する付加機能といえます。

そしてiOS 18のとき「ライブ留守番電話」が登場しました。こちらは録音/保管場所ともにiPhoneで、キャリアの留守番電話サービスには依存しません。その場で文字起こしするという画期的な機能が用意されているうえに無償利用できる、という圧倒的な強みがあります。

しかし、ライブ留守番電話はiPhone上でほぼ完結する機能なため、電源オフや圏外のときにかかってきた電話には物理的に対処できません。建物内部など電話がつながりにくい場所にいるときにかぎって大切な電話がかかってくるもの、ビジネス用途では「ライブ留守番電話と留守番電話の両方」を使うほうが安心なことは確かです。