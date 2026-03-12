俳優の横浜流星さんが出演するサムスン電子の最新スマホ「Galaxy S26 Ultra」の公開が3月12日に始まった。Galaxy S26 Ultraの製品CM「プライバシーを、自由にコントロール」篇と、GalaxyシリーズのブランドCM「好きに、もっと、素直に。」篇の2本。

Galaxy S26 Ultraを手にする横浜流星さん

横浜流星さんが主演するの新CMは、最新スマートフォン「Galaxy S26」シリーズの発売日である3月12日に合わせて開始した。特に、大画面＆最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」だけが搭載する新機能「プライバシーディスプレイ」にフォーカスした内容となっている。

Galaxy AIのさまざまな機能については「すごい先回りですね」と評価

プライバシーディスプレイは、有機ELパネルから出る光の向きをピクセル単位で制御することで、45度を超える横方向からは表示が暗くなって内容が確認できなくなり、情報ののぞき見を防止する機能。全画面を横から見えなくするほか、通知がポップアップで表示された際は通知の部分のみを見えなくする設定も可能。

「プライバシーを、自由にコントロール」篇は、バースデーサプライズを計画する横浜さんと、バースデーを迎える友人が登場。サプライズされる友人と一緒にいたところ、横浜さんのGalaxy S26 Ultraに別の友人から「サプライズ準備オッケー!」の通知が。ほかのスマートフォンであればサプライズがバレてしまうところ、Galaxy S26 Ultraならプライバシーディスプレイ機能で隣にいる友人にはポップアップの通知内容が見えず、サプライズがバレなかった、という内容だ。

【動画】「プライバシーを、自由にコントロール」篇

GalaxyのブランドCM 「好きに、もっと、素直に。」篇は、Galaxyの「他者の視線を気にせず、自分の『好き』に正直になろう」というメッセージを伝える内容。仕事やプライベートの合間にも「ピアノ」という本当に自分が「好き」と思えることに深く入り込む横浜さんの姿を、美しくアーティスティックな映像で表現している。

【動画】 「好きに、もっと、素直に。」篇

サムスン電子ジャパンの小林謙一常務兼CMOは、「役柄に真摯に向き合い、素晴らしいパフォーマンスを見せる横浜さんの姿勢が、最新テクノロジーをみなさんのもとへ届けるGalaxyの『Innovation for all』の考えにマッチした」と横浜流星さん起用の理由を語った。

横浜流星さんスペシャルギャラリー！