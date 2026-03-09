YouTubeは3月9日、同日が「ミクの日」であることにあわせ、ボーカロイドカルチャーへの敬意を込め、YouTubeトップページのロゴを初音ミクをテーマにした特別デザイン「Yoodle」に24時間限定でに切り替える。あわせて、初音ミクがMCを務める特別番組「MIKU TONIGHT!」の公開と、SNSキャンペーン「#ミクの日はYouTubeに集まれ」も実施する。

クリエイターのおむたつ氏が手掛けた同デザインは、ボカロP（歌声合成ソフトウェアを使用する音楽クリエイター）が制作した楽曲を初音ミクが歌い、世界へ届けるカルチャーを表現。同デザインは日本・アメリカ・インドネシア・ブラジルを含む世界28か国で展開する。

YouTubeはボカロカルチャーが生む創作の連鎖に着目。楽曲がYouTubeに投稿されると、「歌ってみた」「踊ってみた」「描いてみた」といった二次創作（UGC）が次々と生まれ、言語の壁を越えて世界中に広がるエコシステムが、ボーカロイドをグローバルな文化へと成長させた原動力だとYouTubeはコメント。今回のYoodleは、こうしたクリエイターとファンへの感謝の表したものとなっている。

特別番組「MIKU TONIGHT!」では、国内外のボカロPや関係者をゲストに迎え、ボカロカルチャーのこれまでの歩みと未来について語り合う内容となっている。

クリプトン・フューチャー・メディア代表取締役の伊藤博之氏は、初音ミクが音楽・イラスト・動画など複数ジャンルの同時多発的な創作ムーブメントに発展した背景として、YouTubeが「クリエイターにとって作品の発表・拡散・収益化の場を提供するエコシステム」として機能していることを挙げた。

ボカロPのピノキオピー氏は、国内にとどまらず海外でも楽曲が届いている実感を語り、海外ボカロP・SAWTOWNEはYouTubeが国境を超えたコラボレーションを可能にしていると述べた。

また、ミクの日を祝うSNS企画として、ハッシュタグ「#ミクの日はYouTubeに集まれ」でボカロP・イラストレーター・ファンからのお祝いメッセージやイラストの投稿も行われる。