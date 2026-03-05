LGエレクトロニクス・ジャパンは3月5日、軽量ノートPC「LG gram」シリーズのフラッグシップモデルとして「LG gram Pro」を発表した。2026年4月下旬から順次発売する。

16インチと17インチの2モデルをラインナップし、価格はオープン。16インチの店頭予想価格帯は350,000円前後～422,000円前後、17インチは350,000円前後～400,000円前後の見込み。

LG gram Proシリーズ。16型のLG gram Pro 16、17型のLG gram Pro 17の2モデル展開

「LG gram Pro」シリーズは16インチ／17インチ画面（いずれもアスペクト比16：10）を備えたノートPC。16型の一部モデルでは本体素材にマグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材「Aerominum（エアロミニウム）」を採用し、1,199gの重さと12.4mmの厚みを実現した。

また、16型の「16Z90U-KUB9J」と「16Z90U-KUB9J」は2,880×1,800（WQXGA＋）解像度の有機ELパネルを搭載し、広色域なデジタルシネマ規格DCI-P3を100%カバーするなど、美しい表示が可能。

ラインナップ全体ではCore Ultra 7 355搭載モデルやAMD Ryzen AI 7 450搭載モデルもラインナップし、大画面とポータビリティ、性能を兼ね備えた。

全モデル共通で米国国防総省制定の調達基準「MIL規格」に準拠したテストを7項目クリア。バッテリ―容量は全モデル77Whで、動作時間は動画再生時で最大18.5時間、アイドル時で最大26.5時間（モデルにより異なる）。

エアロミニウムシルバー

エアロミニウムブラック

ソフト面ではLG独自開発のアプリ「LG gram Link」を搭載し、iOSやAndroid、webOS搭載デバイスとファイルや画面の共有が行える。

仕様はモデルにより異なり、CPUがCore Ultra 7 355／Core Ultra 5 325／Core Ultra X7 358H／AMD Ryzen AI 7 450のいずれか。メモリが16GBまたは32GB、ストレージが512GBまたは1TB。重さは1,199g～1,379g。カラーはオブシディアンブラック、エアロミニウムブラック、エアロミニウムシルバーのいずれか。