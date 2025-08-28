LG、Intel Core Ultra 5 125H搭載14インチ「LG gram」発売

LG エレクトロニクス・ジャパンは8月28日、モバイルノートパソコンシリーズ「LG gram」における新モデル「14Z90S-GA54J」を発売した。メーカー想定売価は190,000円前後。
Intel Core Ultra 5 125Hを搭載して快適に利用できる14インチノートPC。ディスプレイはWUXGA（1920x1200）で、DCI-P3を99%カバーする色再現性を実現。最長14時間の動作時間を備え、軽やかなエッセンスホワイトの本体カラーでどこにでも持ち出せるとしている。
