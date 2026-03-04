Respawn Entertainmentは3月4日、提供週のバトロワFPSゲーム『Apex Legends』における施策として、ガンダムIPとのコラボレーションを発表した。ゲーム内でのコスメティック販売に加えて、プラモデルの発売も予定する。

『Apex Legends』が“ガンダム”とコラボ決定！ ゲーム内スキン販売からプラモデルまで展開

Apex Legendsゲーム内でガンダムとのコラボレーションイベントが行われるという内容。ワイルドカードモードでは「ガンダムテイクオーバー」イベントが開催され、ステージはガンダム一色に。破壊されたモビルスーツが各所に散らばり、さらにウイングガンダム像が点在。頭上ではアニメさながらの戦闘が繰り広げられる様子を眺められる。ケアパッケージにはバスターライフルが封入され、特別仕様の武装で戦うことも可能だ。

ゲーム内には8人のレジェンド向けにガンダムスキンを展開。クレーバー「バスターライフル」、R-99「デスティニー99」、R-301「エアリアル301」など8種類の武器スキンを用意し、さらにミシックスキンとしてヒートロッドとビームサーベルまで実装する。

加えて、Apex Legends ShopまたはPREMIUM BANDAIでは限定プラモデルも発売予定。「RG1/144 フリーダムガンダム -エーペックスレジェンズ クリプトVer-」「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW -エーペックスレジェンズ ヴァルキリーVer-」「RG 1/144 ガンダムエピオン -エーペックスレジェンズ オルターVer-」の3製品を用意し、3月18日から発売を予定する。