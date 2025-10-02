2022年の初開催から累計5万人以上の来客者を数えたというバトロワFPS『Apex Legends』コラボカフェ、その名も「ネッシーカフェ」。1回目は渋谷タワレコ（参考記事）、2回目からこの池袋（参考記事）で行われており、なかなかの長期運営になってきた『Apex Legends』の継続的人気をうかがわせます。今回明日からの開催に先駆けてお披露目が行われたので、様子を見てきました。

池袋「Café&Bar RAGE ST」で今年も『Apex Legends』コラボカフェ開催！ 公式コスプレイヤーさんの1日店長施策も

テーマは「コスプレネッシー」。コラボメニューは全21種類

『Apex Legends』といえば個性豊かなレジェンドで覇を競うゲームタイトルですが、今回のカフェではテーマにはレジェンドではなくネッシーが採用されています。ネッシーはなぜか射撃練習場のあちこちに配置されているほか、ワットソンのナラティブにも登場する人気キャラ。ワットソンが持っている「エネルギーリーダー」の天面にはネッシーのステッカーがあしらわれ、動作中の画面にも表示されるなどしてこっそり注目を集めています。

今回の内覧には、そんなワットソンに扮したコスプレイヤーのkipiさん（@kipi_84）が登壇。さらに10月3日と5日は店長としてお店に出勤し、メニューの提供まで行ってくれるそう。kipiさん以外にも茶々丸さん（@cyama28）と高木デリスさん（@w_balen）の登場を予定しているとのことで、行くならぜひこのタイミングを狙いたいところです。

カフェメニューは第一弾（10月3日～10月14日）と第二弾（10月15日～10月26日）で2つに分かれており、第二弾のメニューは後日公開予定。内覧会ではフードメニューやドリンクを眺めることができました。

クリプト× ミラージュの友情バーガー ¥1,880

シアのハートシーカー・バーガー ¥1,980

ヴァルキリー×ローバ×バンガロールの三角関係セット ¥2,380

バンガロール×ニューキャッスルのプーティーン ¥1,800

スパローのスティンガー・ボルト～ 援護は任せて ～ ¥2,080

オクタン×ネッシー×クリプトの抹茶パンケーキ ¥2,380

ヒューズのマザーロードカツカレー ¥2,180

ヴァンテージ×エコーの仲良しライス(ハヤシソース＆カチャトラ) ¥2,180

バンガロールの「私は大砲よ」低温調理ビーフ丼 ¥2,480

ドリンク類 ¥980～¥1,180

ちなみにフードとドリンクに加え、店内では物販も実施予定。加えてコラボメニューの会計1,000円ごとにランダムで1枚のクリアカードを配布するほか、コラボメニュー1品に300円足すことでキヤノンのミニフォトプリンター「SELPHY CP1500」を用いた限定ランダムステッカーも購入可能。物販3,300円ごとにネッシーのダイカットステッカーの配布も実施します。

「ネッシーカフェ」開催概要

ここまで10月3日から開催の「ネッシーカフェ」についてみてきた本記事。今年は残念ながら大阪での開催は行われず、池袋のみでの開催になるようです。開催期間中は世界大会である「ALGS」のパブリックビューイングも行われるようなので、関心のあるプレイヤーは要チェックです。